Турчак: Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать

Вадим Карасев

Решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик продиктовано желанием России защитить людей, которые там проживают, подчеркнул секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"На протяжении почти восьми лет они отстаивали свое право говорить на родном языке, чтить свою историю и своих, а не навязанных героев. Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать. И сегодня сделан важный и долгожданный для них шаг. Путь к свободе и признанию занял несколько лет. Единая Россия с самого начала оказывала всестороннюю поддержку и помощь жителям республик, и намерена продолжить эту работу. Впереди нас ждет общий путь. То, что произошло сегодня, лишний раз подтверждает - Россия своих в беде не бросает. И, как и обещала, никогда не бросит Донбасс", - сказал секретарь Генсовета партии.

21 февраля Владимир Путин подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. А также - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством двух республик.