Видеотестеры для камер видеонаблюдения и их особенности

Роман Иванов

Следуя в ногу с техническим прогрессом, современные камеры видеонаблюдения становятся более сложными и интегрированными. Уже ни у кого не вызывают удивления поворотные или IP модели каме в составе охранных систем. Чтобы облегчить монтаж и настройку таких систем безопасности, инженерами-профессионалами используются специальные приборы – видеотестеры для камер видеонаблюдения.

Это многофункциональное портативное измерительное устройство, которое обладает полным набором функций, необходимых для оперативного тестирования видеокамер без подключения их к видеорегистратору. Благодаря цветному монитору в составе видеотестера Каркам, монтажник может легко настроить угол обзора, яркость, контраст и направление камеры.

Функционал видеотестеров

К наиболее важными функциями тестеров относятся:

тест видео

управление поворотной камерой

анализатор протокола

тестирование кабеля

цифровой мультиметр

Tест видео позволяет контролировать качество видеосигнала посредством его отображения на дисплее тестера.

Управление поворотной камерой позволяет войти в меню видеокамеры, управлять ее фокусом, поворачивать, приближать/удалять, выбирать/задавать предпозиции, существенно экономя время в процессе наладки и обслуживания оборудования.

Видеотестеры с анализатором протокола могут определять типы протоколов подключенных камер.

Тест UTP кабеля может осуществляться до и после монтажа трассы. Наличие такой функции позволяет при помощи видеотестера очень быстро найти короткие замыкания и обрывы на участке, установить корректность подключения кабеля.

Цифровой мультиметр – одна из основных функций видеотестеров, без которой не сможет обойтись ни один установщик систем видеонаблюдения. Данные тестеры включают в себя вольтметр, омметр, амперметр, тестер короткого замыкания. С их помощью можно измерить постоянный и переменный ток.

Развитие IP видеонаблюдения и необходимость передачи видеосигнала на приличные расстояние сделали функцию контроля мощности оптического излучения в измерительном приборе довольно востребованной.

В качестве дополнительных полезных аксессуаров в тестере может быть предусмотрено эргономичное крепление на руку (ремешок на липучке), наличие встроенного светодиодного фонарика и USB интерфейса, позволяющего подзаряжать мобильные устройства.

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