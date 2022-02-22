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Виктор Дробыш рассказал о работе с артистами

Виктор Дробыш рассказал о работе с артистами
Композитор и продюсер Виктор Дробыш признался, что когда к артистам приходит слава, с ними приходится знакомиться заново. Благодаря хитам Дробыша на небосклоне зажглось множество звезд отечественной эстрады. Маэстро до сих пор продолжает помогать артистам. Виктор Дробыш сейчас владеет своим продюсерским центром, куда регулярно приходят молодые артисты и просятся под крыло маэстро. Композитор берет не всех, а только в тех, в ком видит потенциал. Например, в последнее время он пишет для певицы Гузель Хасановой. Молодая артистка уже успела завоевать интернет-аудиторию не только вокалом, но и яркой внешностью. «Это не копия, но вырастает молодая Валерия. По характеру, по манере. Очень странно, ее не сильно где показывают, но в Интернете зарабатывает денег больше, чем все мои артисты вместе взятые», — признался Дробыш в эфире «Север-шоу» на Ru.Tv.
Виктор Дробыш Также продюсер рассказал о работе с артистом Shaman. Он уже собрал первый сольный концерт, хотя многие думали — для начинающего артиста это очень сложно. «А мы это сделали! Вот так! Я даже не знаю, что дальше делать и как с такой славой быть! Я справлюсь с этим, лишь бы он справился. К сожалению, когда артисты становятся знаменитыми, с ними приходится знакомиться по второму разу», — добавил музыкант. Отметим, что Дробыш и Валерия стали работать в 2000-е годы, когда артистка триумфально вернулась на сцену после скандального развода с Александром Шульгиным. Тогда родились ее золотые хиты: «Часики», «Ты грустишь», «Была любовь», «Нежность» и другие. Напомним, Виктор Дробыш также работает со Стасом Пьехой, Бурановскими бабушками, певицами Зарой, Славой и другими. Его называют одним из самых высокооплачиваемых композиторов России.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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