Завтра выпустят патч 1.5 для Assassin’s Creed Valhalla, с новым уровнем сложности





Издательство Ubisoft еще на прошлой неделе объявило, что планирует 22 февраля выпустить патч 1.5 для Assassin’s Creed Valhalla с целым рядом ожидаемых игроками изменений. Апдейт предшествует бесплатным выходным, которые пройдут с 24 по 28 февраля, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Вот что стоит ожидать от патча 1.5 игрокам в Assassin’s Creed Valhalla:

Новый уровень сложности — «Сага». Этот уровень сложности подойдет игрокам, которые хотят просто изучить историю игрового мира. Враги на этом уровне сложности будут наносить меньше урона, и их уровень не будет повышаться с уровнем игрока. Кроме того, упростится скрытность (у игроков будет больше времени до обнаружения).Добавлены новые боевые настройки.Подготовлен базис к релизу обновления Dawn of Ragnarok, которое выходит 10 марта.Исправлены различные ошибки в заданиях, баги и другие проблемы — полный список можно посмотреть на сайте Ubisoft.

На приставках Xbox One обновление потребует загрузки 9,84 Гб, а на Xbox Series X | S загрузки 12,27 Гб.