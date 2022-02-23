15 фотографий, которые как нельзя лучше показывают, что такое обычный день в России
Сегодня, 16:50
Практика показывает, что даже в самом обычном дне может быть что-то весьма необычное. И к этому, как ни странно, тоже привыкаешь. Поэтому, иногда увидев на улице или в общественных местах нечто странное, можно просто пожать плечами и сказать, мол, да что такого, просто день в России. Мы собрали для вас подборку колоритных фотографий, которые это отлично иллюстрируют.
Метро 2022
Камень в лифте
Сколько стоит душа?
Принц на белом коне
Контрасты Петроградской стороны
Особенности русского перевода на английский
Вот что на самом деле сделало из обезьяны человека
Автобус в Норильске
Пешеходный переход в Санкт-Петербурге
Товарищ Барби
Киберпанк ближе, чем вы думаете
Манекен в правильной позе
Где-то в Мурино
Это фото удостоилось обсуждений в Твиттере, потому что просто олицетворяет киберпанк в реальности: робот-доставщик, тут же мужчина рубит лёд топором… Об этом у нас есть отдельный пост.
Машина-амфибия
Обитатели московского метро
А вот случаи, когда русский язык появлялся в иностранных фильмах, и получалось очень комично.
По материалам: Юмор