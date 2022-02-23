15 фотографий, которые как нельзя лучше показывают, что такое обычный день в России

Практика показывает, что даже в самом обычном дне может быть что-то весьма необычное. И к этому, как ни странно, тоже привыкаешь. Поэтому, иногда увидев на улице или в общественных местах нечто странное, можно просто пожать плечами и сказать, мол, да что такого, просто день в России. Мы собрали для вас подборку колоритных фотографий, которые это отлично иллюстрируют.

Метро 2022Камень в лифтеСколько стоит душа?Принц на белом конеКонтрасты Петроградской стороныОсобенности русского перевода на английскийВот что на самом деле сделало из обезьяны человекаАвтобус в НорильскеПешеходный переход в Санкт-ПетербургеТоварищ БарбиКиберпанк ближе, чем вы думаетеМанекен в правильной позеГде-то в Мурино

Это фото удостоилось обсуждений в Твиттере, потому что просто олицетворяет киберпанк в реальности: робот-доставщик, тут же мужчина рубит лёд топором… Об этом у нас есть отдельный пост.

Машина-амфибияОбитатели московского метро

А вот случаи, когда русский язык появлялся в иностранных фильмах, и получалось очень комично.