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15 фотографий, которые как нельзя лучше показывают, что такое обычный день в России

15 фотографий, которые как нельзя лучше показывают, что такое обычный день в России

Практика показывает, что даже в самом обычном дне может быть что-то весьма необычное. И к этому, как ни странно, тоже привыкаешь. Поэтому, иногда увидев на улице или в общественных местах нечто странное, можно просто пожать плечами и сказать, мол, да что такого, просто день в России. Мы собрали для вас подборку колоритных фотографий, которые это отлично иллюстрируют.


Метро 2022

Камень в лифте

Сколько стоит душа?

Принц на белом коне

Контрасты Петроградской стороны

Особенности русского перевода на английский

Вот что на самом деле сделало из обезьяны человека

Автобус в Норильске

Пешеходный переход в Санкт-Петербурге

Товарищ Барби

Киберпанк ближе, чем вы думаете

Манекен в правильной позе

Где-то в Мурино

Это фото удостоилось обсуждений в Твиттере, потому что просто олицетворяет киберпанк в реальности: робот-доставщик, тут же мужчина рубит лёд топором… Об этом у нас есть отдельный пост.


Машина-амфибия

Обитатели московского метро

А вот случаи, когда русский язык появлялся в иностранных фильмах, и получалось очень комично.


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

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