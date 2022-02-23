5 шелковых платков для весенних образов

Вадим Карасев

Весна все ближе, а значит, скоро огромные шерстяные шарфы можно будет сменить на легкие шелковые платки. Чтобы определиться с выбором можно было заранее, редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала пять моделей — от винтажа до тех, что можно создать своими руками.

Любовь к шелковым платкам объединяет модниц самых разных поколений и взглядов. Сторонницы классики вдохновляются образами Грейс Келли и Одри Хепберн, охотницы за последними трендами листают тиктоки и хронику стритстайла. А носят платки, кажется, абсолютно все — от королевы Елизаветы II до Дуа Липы.





Одри Хепберн и Грегори Пек в фильме "Римские каникулы"

Носить аксессуар и правда можно как угодно — каждый с легкостью сможет стилизовать его в своем привычном образе. На подиумах в последних сезонах мы часто видели, что платки носят в качестве косынок или бандан, так что актуальный вариант можно брать на заметку. К тому же платки — один из трендов нулевых, которые снова в моде.





Королева Елизавета IIКристина Агилера

1.Платок "Патриаршие пруды"

Цена: 14 200 руб.

Где купить: Radical Chic

Патриаршие пруды с модными ресторанами, вечным конфликтом местных жителей и тусовщиков и лихими перформансами (чего стоили обнаженные девушки на мероприятии одного скандального заведения) уже давно стали частью современного городского фольклора. При этом у столичного района есть и более давняя и культурная история. Платок Radical Chic можно рассматривать как картинку-шараду, угадывая знакомые образы и уголки — притаился там, конечно, и кот Бегемот.





2.Винтажный платок Hermès La Promenade de Longchamp 1990-х годов

Цена: 42 875 руб.

Где купить: Farfetch

В 1937 году французский бренд представил шелковый платок, который тут же стал символом роскоши. Таковым он остается и в наши дни. Винтажная модель станет не только изысканным дополнением к образу, но и удачной коллекционной находкой для поклонников моды. Ну и, конечно, обойдется дешевле, чем культовые сумки бренда.





3.Платок "Иван-да-Марья"

Цена: 12 тысяч руб.

Где купить: Sirinbird

Традиционные мотивы и отсылки к ремесленным техникам в моде в последние годы набирают популярность. Красивый цветок иван-да-марья благодаря легенде о влюбленных давно закрепился в народном творчестве — его изображение часто встречалось в зодчестве, росписях, книгах. Стилизованный под сказочные иллюстрации принт сегодня можно найти и на шелковом платке.





4.Платок "Тигры"

Цена: 4 999 руб.

Где купить: Akhmadullina Dreams

Если в год Тигра все-таки хочется пополнить гардероб чем-то символичным, но платья в стиле архивного Roberto Cavalli — это слишком, то можно присмотреться к аксессуарам.





5.Набор для росписи шелкового платка "Бабочки"

Цена: 4 029 руб.

Где купить: Hamley's

Творчество помогает отвлечься от рутинных дел, так что платок можно сделать и своими руками. И хотя набор изначально предназначен для детей, он вполне подойдет для начинающих взрослых рукодельниц — впрочем, творить можно и всей семьей. Мотив с бабочками отвечает и современным трендам: в топах Blumarine будут все, а авторский платок получится уникальным.





Надя Бесчетникова