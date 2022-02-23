Аарон Гринберг рассказал, что не поверил в геймплей Hellblade 2





На The Game Awards 2021 студия Ninja Theory представила геймплей Hellblade 2. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и выглядит впечатляюще. Как оказалось, оставила она под впечатлением и главу маркетинга Xbox Аарон Гринберга, который изначально вовсе не поверил разработчикам.

В рамках встречи с поклонниками Xbox в Колумбии Аарон Гринберг рассказал, что был впечатлен геймплеем Hellblade 2, когда впервые его увидел. Он заявил разработчикам, когда они ему показали демонстрацию, что это не геймплей, а катсцена. Разработчики же на это ответили: «Нет, смотри, я сам управляю Сенуа».

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Напомним, что Hellblade 2 пока не имеет даты релиза, но проект явно находится на продвинутой стадии создания. Студия Ninja Theory регулярно показывает процесс разработки, скрупулезный до мельчайших деталей.