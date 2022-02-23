Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аарон Гринберг рассказал, что не поверил в геймплей Hellblade 2

Аарон Гринберг рассказал, что не поверил в геймплей Hellblade 2


На The Game Awards 2021 студия Ninja Theory представила геймплей Hellblade 2. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и выглядит впечатляюще. Как оказалось, оставила она под впечатлением и главу маркетинга Xbox Аарон Гринберга, который изначально вовсе не поверил разработчикам.

В рамках встречи с поклонниками Xbox в Колумбии Аарон Гринберг рассказал, что был впечатлен геймплеем Hellblade 2, когда впервые его увидел. Он заявил разработчикам, когда они ему показали демонстрацию, что это не геймплей, а катсцена. Разработчики же на это ответили: «Нет, смотри, я сам управляю Сенуа».


Watch this video on YouTube

Напомним, что Hellblade 2 пока не имеет даты релиза, но проект явно находится на продвинутой стадии создания. Студия Ninja Theory регулярно показывает процесс разработки, скрупулезный до мельчайших деталей.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Ремастер Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выйдет на приставках Xbox уже скоро
Ремастер Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выйдет на приставках Xbox уже
Аарон Гринберг рассказал, что не поверил в геймплей Hellblade 2
Аарон Гринберг рассказал, что не поверил в геймплей Hellblade 2
США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России
США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в
5 шелковых платков для весенних образов
5 шелковых платков для весенних образов
Наталья Подольская показала пятерых Пресняковых на одном фото
Наталья Подольская показала пятерых Пресняковых на одном фото
Жена Игоря Николаева поделилась своей болью
Жена Игоря Николаева поделилась своей болью
15 фотографий, которые как нельзя лучше показывают, что такое обычный день в России
15 фотографий, которые как нельзя лучше показывают, что такое обычный
Поздравляем дорогих защитников, пап и мужчин с 23 февраля! Ура!
Поздравляем дорогих защитников, пап и мужчин с 23 февраля! Ура!
Инстаграм удалил голое поздравление Самбурской с 23 февраля за "домогательства к взрослым"
Инстаграм удалил голое поздравление Самбурской с 23 февраля за
Девушка рассказала, как поймать парня на измене с помощью зеркала в машине и это работает
Девушка рассказала, как поймать парня на измене с помощью зеркала в
The Coalition работает над «несколькими» необъявленными проектами
The Coalition работает над «несколькими» необъявленными проектами
Прошлогодний трейлер Starfield записывали прямиком с игры на PC
Прошлогодний трейлер Starfield записывали прямиком с игры на PC

Топ на сегодня

Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль". Среди гостей — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас
Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game Pass
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной
РКК начал сбор средств #МЫВМЕСТЕ для переселенцев из ДНР и ЛНР
РКК начал сбор средств #МЫВМЕСТЕ для переселенцев из ДНР и ЛНР
Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox
Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox

Еще по теме

Видео Hellblade 2 с The Game Awards 2021 — это полноценный геймплей игры
Senua’s Saga: Hellblade II уже сравнили с первой частью
Разработчики Hellblade 2 показали фотореалистичную внешность Сенуа
Инсайдер намекает на показ Hellblade 2 на The Game Awards 2021