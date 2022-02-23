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Аарон Гринберг: скоро в Game Pass появятся вещи, которые приведут в восторг игроков

Аарон Гринберг: скоро в Game Pass появятся вещи, которые приведут в восторг игроков


Компания Microsoft начала процедуру приобретения Activision Blizzard, которая продлится еще несколько месяцев. Предполагается, что она будет завершена не раньше лета 2023 года, если сделка не сорвется из-за проверяющих органов. Но игроки уже ждут проекты Activision Blizzard в Game Pass и интересуются у руководителей Xbox, когда они увидят плоды этой сделки.

Аарон Гринберг, руководитель маркетинга Xbox, на днях отправился в Боготу (столица Колумбии), где провел встречу с фанатами американской консоли. Игроки имели возможность задать ему интересующие вопросы, и один из них касался подписки Game Pass и игр Activision Blizzard в ней. Вот что ответил по этому поводу Гринберг:

Мы не можем много говорить об этом [сейчас] из-за эмбарго, но я могу заверить вас, что скоро появятся очень интересные вещи для Xbox и Xbox Game Pass, от которых вы будете в восторге.

Отметим, что в рамках того же общения с фанатами, Аарон Гринберг рассказал о ценовой политике Microsoft по отношению к Game Pass в разных странах:

Мы проводим рыночные и экономические исследования стран, где доступен Game Pass, и стараемся сделать сервис доступным для всех. В Колумбии, например, из-за инфляции и прочего мы резко снизили цены. Мы считаем, что это важно.

Ранее стало известно, что еще в нескольких стран стоимость подписки Game Pass в феврале была снижена.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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