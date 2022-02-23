Адвокат высказался о проблемах Максим

Певица МакSим призналась, что во время болезни ее предали. Артистка на днях рассказала, что прошлым летом получила удар в спину от близких. Случилось это в тот момент, когда жизнь певицы висела на волоске. Как известно, причиной комы, которую она перенесла, стали тяжелые последствия коронавирусной инфекции. Врачи полтора месяца боролись за жизнь МакSим, а близкие звезды в это время планировали махинации с её имуществом. «Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла», — призналась певица. Имена предателей МакSим раскрывать не стала. Более того, как узнали журналисты, артистка не стала подавать на них в суд, хотя у неё были все шансы его выиграть и наказать обидчиков.Максим Адвокат Андрей Алешкин считает, что певице следовало бы привлечь к решению этого вопроса правоохранительные органы. Он дал МакSим совет о том, как ей следует поступить, если она хочет добиться справедливости. «По совокупности наказание может составить до 5 лет лишения свободы. Я бы посоветовал сначала обратиться в полицию, возбудить уголовное дело, провести графологическую экспертизу, установить факт подделки, а уже потом обращаться в суд, имея на руках доказательства вины», — цитирует Алешкина КП. Однако, судя по всему, МакSим не собирается наказывать тех, кто её предал. Она рассказала, что сразу же, как узнала о случившемся, просто вычеркнула этих людей из своей жизни.