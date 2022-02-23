Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Адвокат высказался о проблемах Максим

Адвокат высказался о проблемах Максим
Певица МакSим призналась, что во время болезни ее предали. Артистка на днях рассказала, что прошлым летом получила удар в спину от близких. Случилось это в тот момент, когда жизнь певицы висела на волоске. Как известно, причиной комы, которую она перенесла, стали тяжелые последствия коронавирусной инфекции. Врачи полтора месяца боролись за жизнь МакSим, а близкие звезды в это время планировали махинации с её имуществом. «Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла», — призналась певица. Имена предателей МакSим раскрывать не стала. Более того, как узнали журналисты, артистка не стала подавать на них в суд, хотя у неё были все шансы его выиграть и наказать обидчиков.
Максим Адвокат Андрей Алешкин считает, что певице следовало бы привлечь к решению этого вопроса правоохранительные органы. Он дал МакSим совет о том, как ей следует поступить, если она хочет добиться справедливости. «По совокупности наказание может составить до 5 лет лишения свободы. Я бы посоветовал сначала обратиться в полицию, возбудить уголовное дело, провести графологическую экспертизу, установить факт подделки, а уже потом обращаться в суд, имея на руках доказательства вины», — цитирует Алешкина КП. Однако, судя по всему, МакSим не собирается наказывать тех, кто её предал. Она рассказала, что сразу же, как узнала о случившемся, просто вычеркнула этих людей из своей жизни.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

В Москве прошел автопробег в честь признания независимости ЛНР и ДНР
В Москве прошел автопробег в честь признания независимости ЛНР и ДНР
Ольга Бузова высказалась о магии чисел
Ольга Бузова высказалась о магии чисел
Адвокат высказался о проблемах Максим
Адвокат высказался о проблемах Максим
Битва книг. "Русская кухня. От мифа к науке" и "Наука и кулинария: Физика еды. От повседневной до высокой кухни"
Битва книг. "Русская кухня. От мифа к науке" и "Наука
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Тельцам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Тельцам
Bloomberg: Ежегодный выпуск Call of Duty прервется в следующем году
Bloomberg: Ежегодный выпуск Call of Duty прервется в следующем году
Эта оптическая иллюзия может «проверить» зрение. Сколько чисел вы видите на картинке?
Эта оптическая иллюзия может «проверить» зрение. Сколько чисел вы
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Вера Алентова сменила прическу и помолодела
Вера Алентова сменила прическу и помолодела
Народные приметы на март 2022 года
Народные приметы на март 2022 года
Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания
Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают

Топ на сегодня

"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала Maxim с "тремя лучшими мужчинами страны"
"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game Pass
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game
Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль". Среди гостей — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас
Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной
Виктор Дробыш рассказал о работе с артистами
Виктор Дробыш рассказал о работе с артистами

Еще по теме

Певица Максим в шоке, что близкие люди воспользовались ее болезнью
МакSим впервые после тяжелой болезни появилась на сцене
Певица МакSим приостановила карьеру
Ей очень тяжело! Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после госпитализации