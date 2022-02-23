Алексей Ягудин поделился редкими фото из ЗАГСа

Фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сейчас отдыхают в Париже и отмечают чугунную свадьбу. Известные фигуристы, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина уже давно вместе. Однако официально регистрировать отношения спортсмены не спешили. Пара расписалась 22 февраля 2016 года в Красноярске.Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в ЗАГСе Они прилетели в этот город на гастроли. Кстати, ЗАГС в предпраздничный день был закрыт. Однако губернатор дал разрешение провести церемонию. Алексей Ягудин поделился в личном блоге архивными снимками.Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина «6 лет назад в Красноярске……😎»— лаконично написал олимпийский чемпион. «А почему о главном свидетеле ни слова !!!!», откликнулся Илья Авербух. К поздравлениям присоединился и Сергей Безруков. «Поздравляю вас!!! Какие замечательные фотографии👍🔥❤️ Счастья вам!😍», «С годовщиной вас, красивые и счастливые люди! Долгих лет вам! Любви и нежности💗», «Поздравляю вас с этим счастьем. Пусть у вас все будет в жизни прекрасно🙌», «Какие вы обалденные, позитивные, настоящие👍 счастья вашей Семье🌹», — откликнулись поклонники в Instagram.Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина Напомним, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина 20 ноября 2009 года впервые стали родителями. У них появилась на свет дочь Елизавета. А 2 октября 2015 года в семье произошло пополнение. Спортсменка родила малышку Мишель. Недавно звездная мама рассказала, как врачи спасали девочку. К слову, летом 2017 года фигуристы решили сыграть и вторую свадьбу ради своих дочек. Торжество прошло в Турции.