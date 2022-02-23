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Алла Пугачева показала, чем занимаются Лиза и Гарри на физкультуре

Алла Пугачева показала, чем занимаются Лиза и Гарри на физкультуре
Певица Алла Пугачева поделилась видео с детьми, запечатленными во время занятий в школе. В День защитника Отечества Алла Пугачева опубликовала ролик со школьных занятий военно-патриотической подготовкой. В нем ее двойняшки ползком преодолевают дистанцию, держа по гранате в каждой руке. При этом на Лизе еще и накидка с красным крестом, что свидетельствует о том, что она готова оказать первую помощь. При этом второклашки Первой Московской гимназии с удовольствием участвуют в эстафете, демонстрируя свою физическую подготовку. Для них муляжи гранат явно никак не ассоциируются со смертельной опасностью, которую несет настоящее оружие. «Будь готов! Всегда готов! Защитники Гарри и Лиза»,  —  с юмором подписала короткое видео Пугачева в Instagram. На этот раз мнения подписчиков в комментариях кардинально разделились. Одни умилялись ловкости, с которой наследники знаменитостей преодолевали расстояние с муляжами гранат, а другие считали, что не нужно с раннего детства в столь наглядной форме информировать подрастающее поколение о войне, чтобы не воспитывать в нем ненужной тревожности и жестокости. «Это пугает», «Не хотелось бы, чтобы наши дети этим занимались», «К чему готов?», «Дай бог, чтобы им это не понадобилось», « Дети в элитной школе занимаются на физкультуре с гранатами? Алла Борисовна Вам не грустно?», «Дети с гранатами вы считаете это нормально?»,  — с явным неодобрением спрашивают они певицу.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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