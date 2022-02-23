Андрей Малахов закрыл свое шоу

Стало известно, почему исчезло шоу ведущего Андрея Малахова. Накануне в СМИ появилась новость о том, что шоу «Прямой эфир» на канале Россия-1 было закрыто. Программа, которую вел Андрей Малахов, пропала из сетки вещания на ближайшее время. В Сети сразу же поползли слухи, что уход Малахова связан с его болезнью. Говорят, что ведущий скрывает от публики печальную правду о своем здоровье. Якобы он лечится от онкологии — отсюда лишний вес и проблемы с волосами, которые он прячет под париком. Однако, насколько известно, ведущий без работы не останется. Совсем скоро в эфире выйдет новое шоу «Малахов», премьеру которого уже анонсировала пресс-служба канала. Идея программы и роль ведущего в ней почти не изменится. Добавится только опция «колл-центра», когда зрители смогут дозваниваться до прямого эфира и высказывать своё мнение на актуальные темы.Андрей Малахов Как выяснилось, Малахов давно мечтал об авторском шоу, где бы он выступал не только в роли ведущего, но был бы еще и продюсером. Такую возможность руководство предоставило ему в подарок на 50-летие. «Андрей Николаевич получил приличный подарок (недавно у него был юбилей) – шоу имени себя, что логично. Малахов не просто ведущий, но и сопродюсер проекта», — сообщает КП. Напомним, что первым ведущим шоу «Прямой эфир» был Михаил Зеленский, внезапно скончавшийся в январе этого года. Ведущему стало плохо во время отдыха в Доминиканской республике. Он умер от инсульта на руках у врачей, которые ничем не смогли ему помочь.