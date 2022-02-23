Анонсировано коллекционное издание A Plague Tale: Requiem





Издательство Focus Entertainment и разработчик Asobo Studio сегодня анонсировали коллекционное издание игры A Plague Tale: Requiem. Оно будет доступно исключительно в магазине Focus Entertainment Store, больше приобрести его нигде не получится. Стоимость издания составит $189,99.

Коллекционное издание A Plague Tale: Requiem включает в себя:

копию игры в эксклюзивной обложке,8,3-дюймовую статую Амиции и Хьюго,двухдорожечный винил со скоростью вращения 45 об/мин,три литографии,2,4-дюймовую металлическую брошь.

Все перечисленное упаковано в коллекционную упаковку A Plague Tale: Requiem Collector’s Edition.

Напомним, что релиз A Plague Tale: Requiem запланирован только на Xbox Series X | S, Playstation 5, Switch и PC. Сразу после релиза игра будет доступна в подписке Game Pass.

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