Анонсировано коллекционное издание A Plague Tale: Requiem
Сегодня, 02:30
Издательство Focus Entertainment и разработчик Asobo Studio сегодня анонсировали коллекционное издание игры A Plague Tale: Requiem. Оно будет доступно исключительно в магазине Focus Entertainment Store, больше приобрести его нигде не получится. Стоимость издания составит $189,99.
Коллекционное издание A Plague Tale: Requiem включает в себя:
копию игры в эксклюзивной обложке,
8,3-дюймовую статую Амиции и Хьюго,
двухдорожечный винил со скоростью вращения 45 об/мин,
три литографии,
2,4-дюймовую металлическую брошь.
Все перечисленное упаковано в коллекционную упаковку A Plague Tale: Requiem Collector’s Edition.
Напомним, что релиз A Plague Tale: Requiem запланирован только на Xbox Series X | S, Playstation 5, Switch и PC. Сразу после релиза игра будет доступна в подписке Game Pass.
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По материалам: newxboxone