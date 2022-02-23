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Bloomberg: Ежегодный выпуск Call of Duty прервется в следующем году

Bloomberg: Ежегодный выпуск Call of Duty прервется в следующем году


Игроки привыкли, что ежегодно осенью выходит новая часть шутера Call of Duty, который является основной игровой серией для Activision Blizzard. Новая Call of Duty на этот год уже анонсирована — ее выпустит студия Infinity Ward. А следующий год может обойтись без очередной части серии, о чем сообщает портал Bloomberg.

Известный игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрейер (который пишет для Bloomberg) сообщил, что Activision Blizzard приняла решение отложить релиз Call of Duty, которая изначально была запланирована на следующий год. По его словам, эту игру разрабатывает Treyarch (известна по серии Black Ops). Он отмечает, что решение отложить дату релиза проекта приняли из-за провала продаж Vanguard, и это никак не связано с тем, что Microsoft намерена завершить сделку по покупке Activision Blizzard в 2023 году.

Bloomberg пишет, что вместо крупного релиза Call of Duty на 2023 год, запланировано продолжение поддержки новой части Modern Warfare, которая должна выйти в 2022 году. Кроме того, в 2023 году может выйти условно-бесплатный онлайн-шутер (похоже, что это не Warzone 2), с разработкой которого тоже помогает Treyarch.

Отметим, что новые игры серии Call of Duty выходят ежегодно с 2005 года.

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По материалам: newxboxone

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