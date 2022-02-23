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Digital Foundry: анализ CrossfireX на Xbox One и Xbox Series X | S

Digital Foundry: анализ CrossfireX на Xbox One и Xbox Series X | S


Две недели назад состоялся релиз CrossfireX на приставках Xbox, который сопровождался множеством проблем. Проблемы имеются, как в условно-бесплатном мультиплеере, так и в сюжетной кампании, хотя, фактически, это две разные игры. Напомним, что одна из кампаний доступна в подписке Game Pass.

Портал Digital Foundry провел анализ кампании CrossfireX, вот наиболее интересные детали из него:



Сюжетная кампания работает на движке Northlight (на нем же сделан Control), мультиплеер работает на Unreal Engine 4.



На Xbox Series X в режиме качества игрокам предлагаются отражения с поддержкой трассировки лучей.



В сюжетной кампании хорошие катсцены, но видно, что бюджеты были заметно меньше, чем в других играх Remedy.



На Xbox Series X все режимы (качества, производительности) работают в 1440p с апскейлом. На Xbox One X и Xbox Series S это 1080p, а на Xbox One S — 720p.



На Xbox One S играть сложно — иногда частота кадров падает до 20 в секунду.



Если выбирать среди версий для Xbox One X и Xbox Series S, лучше сделать выбор в сторону Xbox One X — на этой консоли частота кадров стабильнее.

Ниже можно посмотреть детальный анализ кампании CrossfireX на приставках Xbox.


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По материалам: newxboxone

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