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Директор Максим прокомментировал ее предательство

Директор Максим прокомментировал ее предательство
Певица Максим на днях пожаловалась на предательство близких. Пиар-директор певицы МакSим, Яна Богушевская в беседе с Teleprogramma.pro опровергла появившуюся информацию, что певицу МакSим пока она находилась в коме подставили именно родственники. «А кто сказал, что это родственники? Она никогда вообще не упоминала ни о каких родственных связях», сказала Яна Богушевская.
Максим Как заметила Яна Богушевская, певица МакSим дала по данной теме всего лишь один комментарий одному из изданий. «Более на эту тему артист в ближайшее время общаться не будет», — заметила пиар-директор исполнительницы. Ранее певица МакSим сообщила, что пока она находилась в больнице некие близкие для нее люди начали переоформлять документы и подделывать подписи. О ком конкретно шла речь исполнительница не пояснила, но заметила, что вычеркнула из своей телефонной книжки 90 процентов номеров.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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