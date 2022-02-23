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Дочка Константина Меладзе рассказала о тяжелой болезни брата

Дочка Константина Меладзе рассказала о тяжелой болезни брата
Дочь композитора Константина Меладзе, Лия поделилась подробностями о младшем брате. Лия — младшая дочь продюсера от первого брака. Бывшая супруга Яна Сумм родила ему двух дочерей и сына, которому еще в детстве диагностировали аутизм. Долгожданный мальчик в звездной семье родился в 2004 году. Когда он был совсем крохой, родители даже не задумывались, что с сыном что-то не так — Валера играл с сестрами, обожал проводить время с папой. Но в три года у ребенка начался регресс. Он стал плохо разговаривать, а также перестал элементарно обслуживать себя. Имея связи и возможности, Меладзе повел наследника к лучшим докторам, которые сразу поставили диагноз «аутизм». Мать была в шоке, ведь это заболевание, по сути, не лечится. Его можно лишь корректировать. С тем пор Яна постоянно занимается с сыном, развивает его, лечит. Сестры тоже в любой момент готовы помочь брату.
Константин Меладзе «Иногда это горе, а в каком-то моменте — счастье. Мы все его очень любим, он хороший мальчик, любвеобильный, эмоциональный. Нам очень повезло, что мы можем нанять ему няню, открыть специальный центр, чтобы Валерка там учился», — призналась сестра в своем первом интервью на телевидении для проекта «ЖВЛ». Лия не винит отца за то, что его нет рядом. Она уверяет, что Константин Шотаевич лучший в мире отец, который заботится обо всех наследниках и делает все, чтобы им было хорошо. Но у многих людей, столкнувшихся с подобным диагнозом, опускаются руки. Чаще всего матери остаются одни, так как отцы не выдерживают прессинга и уходят. «Думаю, родителям, которые столкнулись с подобной проблемой, знакомо чувство страха, беспомощности перед горем, стыда. Наше общество «инаковых» не принимает, не признает. Но когда у ребенка появляются первые успехи, просыпается надежда, вера — и вот тогда начинается новая точка отсчета подлинных побед и светлой гордости за своего ребенка», — признавалась мама Лии.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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