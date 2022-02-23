Dragon Ball FighterZ выходит в Game Pass для PC уже завтра





Компания Microsoft объявила о сюрпризе для подписчиков PC Game Pass. Игра Dragon Ball FighterZ выходит в подписочном сервисе уже завтра, 24 февраля, при этом в ранее анонсированном списке проектов Game Pass на февраль она не заявлялась.

Dragon Ball FighterZ — это 2,5D файтинг, который уже некоторое время доступен в подписке Game Pass для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Теперь игра добирается до PC Game Pass.

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Отметим, что релиз Dragon Ball FighterZ состоялся еще в 2018 году. На Opencritic у проекта 86 баллов из 100, 95% критиков рекомендуют его опробовать.