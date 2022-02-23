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Elden Ring — лучшая игра всех времен прямо сейчас на Opencritic

Elden Ring — лучшая игра всех времен прямо сейчас на Opencritic


Сегодня вышли обзоры Elden Ring от игровых журналистов. Проект восприняли очень хорошо — все рецензии журналистов на него строго положительные. При этом многие, в том числе именитые, игровые издания выставили Elden Ring максимальную оценку, что бывает крайне редко.

Это все привело к тому, что на сайтах агрегаторов рецензий, таких как Opencritic, у Elden Ring сформировался высокий рейтинг. Прямо сейчас на Opencritic у игры Elden Ring оценка в 97 баллов из 100 на основе 97 рецензий, 100% критиков рекомендуют игру. Это позволило игре выйти на первое место по оценкам критиков за все время. С таким же рейтингом в 97 баллов на Opencritic имеется игра Super Mario Odyssey — у всех остальных проектов рейтинг ниже.

Отметим, что игра Elden Ring выходит 25 февраля, и в ближайшие дни после ее релиза количество рецензий еще увеличится.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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