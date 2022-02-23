Елена Подкаминская поделилась трогательным фото с сыном

42-летняя актриса Елена Подкаминская отметила второй день рождения сына Александра. Партнерша Марка Богатырева по сериалу «Кухня» очень редко показывает малыша публике. Сегодня мальчику исполнилось два года. В честь праздника актриса устроила милую фотосессию в домашней обстановке. Молодая мать предстала в серой футболке без макияжа и укладки. Елена собрала волосы в небрежный пучок. Александр был одет в рубашку и джинсы. Кинодива взяла его на руки и с улыбкой посмотрела ему в глаза. В кадре можно рассмотреть черты лица сына актрисы. Малыш обладает светлыми густыми волосами и пышными ресницами. Затем звездная мать расположила Александра на подоконнике, а сама взяла букет тюльпанов. Елена растрогалась, когда сын преподнес ей желтый цветок. В завершении съемки телезвезда вновь прижала мальчика к себе и рассмеялась. «2», — лаконично отметила Подкаминская. Александр – единственный сын актрисы. Елена родила его во втором браке, с Денисом Гущиным. У супругов также растут две девочки – общая дочь, 4-летняя Ева и 11-летняя Полина от первого брака Подкаминской. Актриса искренне гордится тем, что выкормила грудью всех детей. Елену поздравила звездная подруга. «С днём рождения, лапули, дорогие! Растите большущие, красивущие и самые счастливые!» — высказалась Светлана Антонова.Елена Подкаминская с сыном Поклонники актрисы отметили, что малыш растет настоящим красавцем. «Любимый мужчинка — мамина радость!», «Ну какая любовь! Поздравляю вашего сладкого мальчика!», «Нежные руки мамы и теплые ладошки сынули», «Какой уже взрослый малыш! С днём его рождения!», «Роскошные ресницы!», «Как время летит! С днём рождения!», «Так мило! Сколько любви и тепла в этих фото», — высказались пользователи.