Евросоюз утвердил санкции против России после признания ДНР и ЛНР

20:00 Автор: Михаил Хорошилов

Источник: РИА Новости

Евросоюз утвердил санкции в отношении России после того, как Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление французского представительства, которое сейчас председательствует в ЕС.

Ранее во вторник Евросоюз единогласно принял пакет санкций против России. Так в организации отреагировали на признание суверенитета ДНР и ЛНР, о которой в понедельник объявил Владимир Путин. Госдума ратифицировала соглашения с республиками, а Совет Федерации разрешил президенту использовать армию за пределами страны. Ограничения направлены против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание республик, банковского сектора и торговли с регионом, 27 физлиц и прочих организаций.

Какие санкции может применить Запад против России

Сейчас завершилась письменная процедура и были приняты юридические акты, которые опубликуют до конца дня. Это говорит о том, что все страны Евросоюза подписались под новым пакетом санкций.

Санкции предполагают запрет импортировать из республик что-либо в ЕС, а также экспортировать в регион ряд товаров и технологий. Запрет коснется еще туризма, будет ограничена торговля и инвестиции в некоторых секторах экономики. России ограничат доступ к рынку капитала и финасовому рынку Евросоюза.

Документ содержит призыв к России пересмотреть решение о признании и угрозы новых санкций.

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