Генеральный директор EA считает, что бренд FIFA мешает развивать игру





В прошлом году появились слухи, что будущие футбольные симуляторы издательства Electronic Arts будут выходить не под брендом FIFA. Согласно возникавшей в прессе информации, FIFA запросила от EA за использование лицензии в 2 раза больше средств, чем до этого, что не устроило игровое издательство.

Сегодня портал VGC опубликовал материал, в котором поделился информацией с внутреннего собрания EA. В своем материале журналисты ссылаются на анонимный источник. По их данным, еще в ноябре прошлого года (когда и появились слухи о прениях между FIFA и EA) генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон дал сотрудникам оценку того, почему, по его мнению, компании было бы лучше прекратить 30-летние отношения с FIFA. По его словам, бренд FIFA мешает развивать футбольный симулятор «в режимах, выходящих за рамки традиционных 11 на 11».

Уилсон сказал, что единственная ценность, которую EA получила от лицензии в год, не связанный с чемпионатом мира, были «четыре буквы на лицевой стороне коробки». Уилсон заявил, что отказ от бренда FIFA может принести пользу ее разработчикам, игрокам и прибыли компании, особенно в те годы, когда не проходит чемпионат мира по футболу. Вот что на этот счет думает Уилсон:

Если мы этого не сделаем [не сможем договориться по лицензии], мы сможем провести ребрендинг нашей игры и взять под контроль эту глобальную футбольную экосистему, которую мы собираемся построить. Вероятно, мы получим больше доходов, и у нас будет больше болельщиков, и большая вовлеченности [игроков] с течением времени. Поскольку мы сможем работать с большим количеством партнеров, мы сможем создавать больше режимов игры, мы сможем глубже и шире проникнуть в цифровые экосистемы вокруг футбола и многое другое. Мы сможем двигаться очень, очень быстро.

Предполагается, что в этом году выйдет FIFA 23, но далее новые футбольные симуляторы EA могут выходить уже под другим брендом.