Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Генеральный директор EA считает, что бренд FIFA мешает развивать игру

Генеральный директор EA считает, что бренд FIFA мешает развивать игру


В прошлом году появились слухи, что будущие футбольные симуляторы издательства Electronic Arts будут выходить не под брендом FIFA. Согласно возникавшей в прессе информации, FIFA запросила от EA за использование лицензии в 2 раза больше средств, чем до этого, что не устроило игровое издательство.

Сегодня портал VGC опубликовал материал, в котором поделился информацией с внутреннего собрания EA. В своем материале журналисты ссылаются на анонимный источник. По их данным, еще в ноябре прошлого года (когда и появились слухи о прениях между FIFA и EA) генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон дал сотрудникам оценку того, почему, по его мнению, компании было бы лучше прекратить 30-летние отношения с FIFA. По его словам, бренд FIFA мешает развивать футбольный симулятор «в режимах, выходящих за рамки традиционных 11 на 11».

Уилсон сказал, что единственная ценность, которую EA получила от лицензии в год, не связанный с чемпионатом мира, были «четыре буквы на лицевой стороне коробки». Уилсон заявил, что отказ от бренда FIFA может принести пользу ее разработчикам, игрокам и прибыли компании, особенно в те годы, когда не проходит чемпионат мира по футболу. Вот что на этот счет думает Уилсон:

Если мы этого не сделаем [не сможем договориться по лицензии], мы сможем провести ребрендинг нашей игры и взять под контроль эту глобальную футбольную экосистему, которую мы собираемся построить. Вероятно, мы получим больше доходов, и у нас будет больше болельщиков, и большая вовлеченности [игроков] с течением времени. Поскольку мы сможем работать с большим количеством партнеров, мы сможем создавать больше режимов игры, мы сможем глубже и шире проникнуть в цифровые экосистемы вокруг футбола и многое другое. Мы сможем двигаться очень, очень быстро.

Предполагается, что в этом году выйдет FIFA 23, но далее новые футбольные симуляторы EA могут выходить уже под другим брендом.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Лемонграсс чай: польза, вред и как заваривать
Лемонграсс чай: польза, вред и как заваривать
Восточная выпечка – хачапури на дом в Челябинске
Восточная выпечка – хачапури на дом в Челябинске
Как лучше защитить комнатные растения летом?
Как лучше защитить комнатные растения летом?
Xbox получает обновление прошивки, которое интегрирует Twitch
Xbox получает обновление прошивки, которое интегрирует Twitch
Представлен релизный трейлер GRID Legends, игра уже доступна в Game Pass Ultimate
Представлен релизный трейлер GRID Legends, игра уже доступна в Game
Digital Foundry: анализ CrossfireX на Xbox One и Xbox Series X | S
Digital Foundry: анализ CrossfireX на Xbox One и Xbox Series X | S
Генеральный директор EA считает, что бренд FIFA мешает развивать игру
Генеральный директор EA считает, что бренд FIFA мешает развивать игру
ВЦИОМ: 78% россиян поддерживают подписание договора о дружбе с ДНР и ЛНР
ВЦИОМ: 78% россиян поддерживают подписание договора о дружбе с ДНР и
Девушка показала свои фото, но никто так и не смог угадать, сколько ей лет на самом деле
Девушка показала свои фото, но никто так и не смог угадать, сколько
Алла Пугачева показала, чем занимаются Лиза и Гарри на физкультуре
Алла Пугачева показала, чем занимаются Лиза и Гарри на физкультуре
Валерия показала поцелуй подросшей внучки
Валерия показала поцелуй подросшей внучки
Elden Ring — лучшая игра всех времен прямо сейчас на Opencritic
Elden Ring — лучшая игра всех времен прямо сейчас на Opencritic

Топ на сегодня

Макс Фадеев не может получить долг от Андрея Губина
Макс Фадеев не может получить долг от Андрея Губина
Елена Подкаминская поделилась трогательным фото с сыном
Елена Подкаминская поделилась трогательным фото с сыном
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают
Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом
Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей

Еще по теме

Создатель игр FIFA и Sims уходит из России
Яндекс.Деньги стал официальным оператором продаж игр FIFA 17
Слух: 2K может заполучить футбольную лицензию FIFA, вместо EA
Electronic Arts получила прибыль в I кв благодаря цифровому бизнесу