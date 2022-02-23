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Инстаграм удалил голое поздравление Самбурской с 23 февраля за "домогательства к взрослым"

Инстаграм удалил голое поздравление Самбурской с 23 февраля за "домогательства к взрослым"

34-летняя Настасья Самбурская накануне опубликовала откровенное фотопоздравление мужчин с Днем защитника Отечества, которые удалил инстаграм за нарушение правил.

Звезда сериала "Универ" решила поздравить мужчин с Днем защитника отечества, опубликовав свое пикантное фото, на котором позирует практически полностью обнаженной. Несмотря на то, что все интимные места были прикрыты, снимок оказался чересчур откровенным для инстаграма.


После того, как инстаграм удалил ее публикацию, Самбурская опубликовала отредактированные фото, добавив плашки с цензурой.

"Для всех с цензурой, а для настоящих защитников без! А то предыдущий пост с поздравлением Инстаграм снес за домогательства к взрослым", - подписала звезда снимок.

Тем не менее, вскоре со страницы Натальи Самбурской исчезли и отредактированные версии фотографий.

Сама актриса сравнила себя в Stories с Бритни Спирс, ранее спокойно публиковавшей в инстаграме гораздо более откровенные фото.

"То есть вот это инстаграм не банит! А мои безобидные фотографии попали в раздел "домогательства"!" - пожаловалась звезда.

Как писал NEWSTES, ранее Самбурская пожаловалась на "70 минут ада", раскрыв свой диагноз.

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# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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