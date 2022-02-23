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Эта оптическая иллюзия может «проверить» зрение. Сколько чисел вы видите на картинке?

Эта оптическая иллюзия может «проверить» зрение. Сколько чисел вы видите на картинке?

Если присмотреться в центральную часть картинки, можно увидеть набор цифр. В интернете ведутся споры на этот счет.

Это популярная оптическая иллюзия, в которой каждый видит разные результаты. Так, кому-то заметны три числа: 528, а другие видят более 7 обозначений.

Не так давно эта оптическая иллюзия появилась на просторах социальных сетей. Ее опубликовал один успешный блогер, который предложил пользователем рассмотреть цифры в центральной части. Многие пользователи заинтересовались этим экспериментом.

Комментаторы поспешили оставить свои ответы. Одни публиковали набор из трех, другие – из пяти, третьи – из семи чисел.

Верный ответ: 3452839

Нашлись и те, кто не смог увидеть ровным счетом ничего. Дело в том, что люди видят разные результаты ввиду чувствительности зрения к серо-черным объектам. В действительности в иллюзии зашифровано семь чисел, но не все люди имеют возможность увидеть их.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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