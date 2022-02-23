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Как лучше защитить комнатные растения летом?

В большинстве случаев лучше всего приспосабливаются к экологическим условиям квартиры растения тропические. Они не сильно страдают от сезонных перепадов температур и хорошо переносят влажность. Кроме того, им не нужен прямой свет, его отлично компенсирует искусственный.

Как поливать комнатные растения летом

Полив комнатных растений — это операция, которую следует проводить регулярно и более часто в течение трех летних месяцев. Поливать комнатные цветы нужно тогда, когда земля начинает подсыхать, когда листья и цветы начинают терять свою сочность, а при постукивании костяшками пальцев по стенкам глиняного горшка раздается резкий и сухой шум.

Чтобы обеспечить достаточный полив, у каждого горшка должно быть свое блюдце, в которое можно собирать лишнюю воду, главное, чтобы ее не было слишком много. В блюдце хорошо уложить слой керамзита, который способствует эффективному дренажу и сохранению определенной степени влажности. Большинство проблем, таких как гниль шейки и корней, вызваны чрезмерным поливом, поэтому рекомендуется уделять особое внимание застою воды и не превышать слишком большие количества, подаваемые растению.

Температура воды для полива

Вода должна быть комнатной температуры, то есть ни горячей, ни холодной. Будьте осторожны, чтобы не намочить листья и цветы, а только землю. Лучший способ полива растений - это иммерсионное орошение. Для этой операции вам понадобится контейнер, способный вместить все размеры горшков в доме, поместив горшок внутри бассейна, он должен быть погружен в воду примерно на 60-70 минут. время, необходимое для увлажнения почвы. В самые жаркие периоды года можно приступить к опрыскиванию листвы для охлаждения растения, для предотвращения окрашивания листьев необходимо использовать деминерализованную воду.

Лучшее время для полива растений – утром или вечером, летом рекомендуется проводить эту операцию на закате, чтобы избежать слишком быстрого испарения воды или медленного воздействия, которое может вызвать ожоги листвы. Ну а если хочется декорировать цветами дом, но нет возможности регулярно ухаживать или вы в нем постоянно не живете, то обратите внимание на искусственные цветы.

Готовимся к отпуску

Перед отъездом на летние каникулы или в отпуск необходимо подготовить альтернативную систему полива, чтобы обеспечить хороший полив оставшимся внутри квартиры растениям. первый шаг — разместить емкости с водой рядом с растениями таким образом, чтобы воссоздать влажную среду, чтобы растения могли потреблять меньше воды.


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