Какие санкции может применить Запад против России

В Совете Федерации предложили надёжное противоядие от всех возможных давлений извне на финансовую систему нашей страны

15:45 Автор: Валерий Филоненко

В ответ на признание Россией ДНР и ЛНР западные страны заявили об усилении давления на нашу страну, однако не учли, что эффективность их санкционных практик давно сошла на нет. Больше того, именно благодаря им Россия смогла перевыполнить программу импортозамещения, а в финансовом секторе разработать уникальные меры противодействия, в том числе на случай отключения от системы международных платежей SWIFT. К примеру, новый для страны финансовый инструмент — стейблкойн. В отличие от биткоина или эфириума, не обеспеченных ничем, эта крипта может быть привязана к пользующимся спросом российским биржевым товарам. Вся теоретическая подготовка к вводу нового средства платежа уже закончена. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

Нас пугают, а мы крепчаем

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и сотрудничестве, которые днём позже были ратифицированы парламентом. Сутки госдеп приходил в себя, но, как и прогнозировали эксперты, ничего умнее, кроме новых ограничений, не придумал. Во вторник, 22 февраля, президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций в отношении России: её суверенного долга, некоторых граждан и двух банков.

Байден также сообщил о переговорах с Берлином по дальнейшей судьбе газопровода «Северный поток — 2», который сейчас проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил министерству экономики страны отменить сертификацию газопровода на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, а Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трёх физических лиц.

Напомним, 12 января группа из 26 членов сената США от демократической партии представила проект закона, предусматривающий наложение ограничений на российский банковский сектор и высокопоставленных военных и государственных чиновников в случае гипотетического вторжения на Украину. Документ в том числе оговаривает возможное отключение России от международной системы платежей SWIFT.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 22 февраля заявил, что наша страна уже восемь лет находится под санкциями, и Запад в любом случае мог бы объявить о новых ограничительных мерах даже без признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что далеко не факт, что новые санкции Запада нанесут больший вред России, а не тем, кто их вводит.

Теоретически полмира в кармане

У этого утверждения есть вполне вещественные основания. Серьёзным противоядием от западных санкций мог бы стать новый для нашей страны финансовый инструмент — стейблкойн. В отличие от обычных криптовалют — биткоина или эфириума, не обеспеченных ничем, эта цифровая денежка может быть привязана к уникальным российским биржевым товарам.

«Товарно-резервное обеспечение криптовалюты — это то, чем мы вместе с учёными из Плехановского университета занимались последнее время, — пояснил сенатор Сергей Рябухин. — Стейблкойн позволяет использовать товарные ресурсы, которыми располагает Российская Федерация. Имею в виду уникальные товары, пользующиеся большим спросом на мировых биржевых рынках».

По словам сенатора, группа российских учёных в течение последних полутора лет тщательно исследовала с помощью специальной математической модели более пяти тысяч наименований товаров. Работа с такими большими массивами данных позволила выявить 25 товаров, в том числе олово, цинк, никель, медь, а также редкоземельные металлы, которыми располагает Россия на корпоративном и государственном уровнях. По мнению учёных, эти полезные ископаемые могли бы использоваться не только в качестве товара, но и для клиринговых расчётов, то есть как средства платежа.

«Особенно это актуально, когда американцы оказывают давление на ряд европейских стран с тем, чтобы мы оказались в санкционных тисках по платёжным делам, средствам расчёта и так далее. Мы могли бы использовать новый финансовый инструмент для расчётов со странами, входящими в Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС и так далее. Речь идёт о половине мирового рынка», — уточнил Рябухин.

Фактически вся подготовительная теоретическая работа для того, чтобы запустить в обращение стейблкойн, уже проведена. Причём инициативу Совета Федерации поддержали в Минфине и Центробанке.

«Я благодарен министру финансов Антону Силуанову за то, что он поддержал идею стейблкойна. Минфин критично подошёл к нашей инициативе. Они внесли ряд системных поправок в научный труд. Также благодарен председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и её бывшему первому заму Сергею Швецову, которые предложили семь серьёзных поправок для того, чтобы мы запустили научно-исследовательскую работу», — сказал Сергей Рябухин.

В итоге техническое задание было скорректировано и работа была закончена. Причём успешно: отчёт об уникальных системных исследованиях в декабре прошлого года был защищён на научно-техническом совете Плехановского университета, после чего документ представили в Минобрнауки.

«Учёные свою задачу выполнили, о чём я доложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко», — сказал Сергей Рябухин, добавив, что, если будет принято решение о закреплении в правовом поле стейблкойна, то теоретическая база для этого уже подготовлена в полном объёме.

#санкции #Донбасс

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