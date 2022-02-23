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Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей

Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
26-летняя актриса Лиза Арзамасова публично поздравила красавицу-маму с днем рождения и призналась ей в любви. Лиза Арзамасова празднует 22 февраля знаменательное событие – день рождения своей мамы Юлии. По такому случаю актриса поделилась в Instagram фото именинницы и посвятила ей восторженный пост, дав понять, насколько важное место мама занимает в ее жизни.
Юлия Арзамасова «Маааам. Я тебя люблю. В каждую букву слова «люблю» вкладываю по Миллиону эпитетов и пожеланий. Я в восторге от везения быть рядом! Маааам, ты не только «Маааам» и Верный Друг, ты - нежнейшая бабочка для Лёвушки! ❤️Почти невыносимо делиться тобой: «мам Юль», но я понимаю, что было бы совершенно несправедливо приватизировать право на общение с тобой и обнимание тебя, поэтому выработала в себе обратный рефлекс: Люблю и Обожаю всех, кто Любит Тебя!!!!! Моя гордость, моя совесть, мой мотор, моё восхищение, мой пример, моя сила… Мой Не злой Человек… ❤️» — трогательно написала артистка. «У вас очень красивая и молодая мамочка, крепкого здоровья ,долгих лет жизни, счастья и всего самого наилучшего💐», «Какая мама красавица! С праздником ❤️», «Прекрасный человек Ваша Мама!», «Как же Вы похожи на маму! Всех благ Вашей замечательной маме!», «С днем рождения 🎂 вы так похожи❤️», — откликнулись поклонники в Instagram.
Лиза Арзамасова с мамой Не секрет, что Лиза очень дружна с родительницей, которая стала для нее не только близким человеком, но и менеджером. Юлия Арзамасова всегда сопровождала дочь на съемках и репетициях. Так повелось с детских лет актрисы, рано начавшей играть в театре и сниматься на большом экране. Причем артистка уверяла, что это было ее решение, а не настояние мамы. Говорят, что и сейчас родительница имеет на Арзамасову большое влияние, а бывшая жена Ильи Авербуха даже намекала, что именно мама Лизы устроила ее брак с фигуристом и теперь направляет дочь в семейной жизни.
Лиза Арзамасова с мамой «Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее… Она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно... Плюс ее направляет мать, Лиза с ней очень близка»,— говорила Ирина Лобачева. Кстати, актрисе удалось стать другом для сына Ильи Авербуха от первого брака с Ириной Лобачевой. Сейчас Мартину 17 лет.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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