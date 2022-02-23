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Лунный день сегодня 23 февраля 2022 года

Лунный день сегодня 23 февраля 2022 года

Энергетика каждого дня недели неповторима из-за влияния Луны. Провести грядущий день успешно и не навлечь на себя проблем получится благодаря своевременным рекомендациям астрологов, отраженных в лунном календаре.


Середина недели будет ответственным периодом, когда многое будет зависеть от настроя и умения вовремя остановиться. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от спешки и рискованных занятий, чтобы избежать неурядиц и не провоцировать окружение на агрессивные действия.

Фаза Луны: 23 лунный день пройдет под эгидой убывающего ночного светила в Скорпионе. В этот день астрологи рекомендуют быть осторожными в суждениях и действиях, чтобы не навлечь лишних проблем и не стать заложниками манипуляторов.

Магнитные бури 23 февраля: солнечная активность сегодня не доставит проблем. Магнитосфера земли будет в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня


обретение гармонии;
отсутствие спешки;
позитивный настрой;
завершение текущей работы;
цикл оздоровительных упражнений.

Что отпугнет успех в этот день


риски;
необдуманные траты;
агрессия;
принятие необдуманных решений;
зависть.

Домашние дела по лунному календарю

В эту среду домашние обязанности стоит отложить, если они вызывают раздражение. Этот день подходит для той работы, которая помогает воодушевиться, а значит, устраивать генеральную уборку нет смысла. День удачен для медитаций, которые помогут обрести душевную гармонию и справиться со стрессом. Шумные компании и посещение людных мест также стоит отложить.

Одежда и талисманы удачи на эту среду

Избежать провокаций и справиться с эмоциями сегодня помогут нейтральные светлые оттенки. Бежевый, молочный, кремовый и светло-голубой оттенки позволят почувствовать себя увереннее и обрести независимость от чужого мнения. Украшения этого дня — изделия из натуральных материалов. Энергетика дерева и минералов поможет черпать силы природы и оградиться от агрессивных личностей. Талисманами станут нефрит, малахит и сердолик.


Настроение и здоровье 23 февраля

Сегодня астрологи рекомендуют ограничить контакты и проводить больше времени наедине с собой. Для того, чтобы сохранить энергию и оставаться позитивными стоит распланировать день и выделить время для духовных практик. С помощью медитаций будет проще справиться со стрессом и найти ответы на важные вопросы. С 23 февраля можно начинать курс оздоровительных упражнений, чтобы встретить весну в отличной форме и настроении.

Любовь и общение по лунному календарю

Сегодня романтические отношения важно выстраивать таким образом, чтобы ненароком не обидеть близких людей. Неуместные высказывания и действия могут стать причиной охлаждения отношений, а значит, важно проявить чуткость и взаимопонимание. Избавиться от одиночества и найти свою любовь будет проще, если воспользоваться безвредными приворотами.

Финансы и работа в 23 лунный день

Среда — идеальное время для того, чтобы завершить текущую работу и составить планы на весну. Этот день не подходит для спонтанных начинаний, финансовых операций и заключения сделок. Обрести уверенность и справиться с делами этого дня получится, если не реагировать на колкие замечания, а также воспользоваться рунами на удачу в бизнесе.

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По материалам: dailyhoro.ru

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