Макс Фадеев не может получить долг от Андрея Губина

Певец Андрей Губин рассказал, почему не отдает долг продюсеру Максу Фадееву. Артист заявил, что должен продюсеру Максиму Фадееву 15 тысяч евро. Причем долг тянется уже много лет. В свое время продюсер попросил Губина написать четыре песни для участников «Фабрики звезд». Как отметил Губин, он выполнил только половину работы, не довел все до конца, что обещал. По словам музыканта, для Фадеева в те времена эти деньги были не такие большие. На группе «Серебро» продюсер за час зарабатывал 15 тысяч евро.Макс Фадеев «В шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг. Потому что заработки другие. Пугачева мне тогда сказала, что Фадеев не заинтересован в продвижении меня как композитора», сказал Андрей Губин. Напомним, что Андрей Губин уже много лет не дает концертов из-за проблем со здоровьем. При этом в будущем он мечтает когда-нибудь вернуться на сцену, сообщает «АиФ».