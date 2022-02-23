Масштабное обновление Assetto Corsa Competizione до Xbox Series X | S уже доступно





Обновление Assetto Corsa Competizione уже доступно игрокам с приставками Xbox Series X | S и Playstation 5, о чем сообщили разработчики, представив новый трейлер.

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Обновление давно ждали, оно вносит целый ряд изменений:

Разрешение 4K при 60 FPS на Xbox Series X и Playstation 5.Новая система дня и ночи.Процедурно-генерируемая погода, которая будет влиять на управление автомобилем.Добавлены частные лобби (до 30 игроков).Добавлен целый ряд новых ливреев из чемпионата GT3 2021 года.Новый автомобиль — BMW M4 GT3 2022 (всего их теперь 25).

Отметим, что само обновление распространяется бесплатно для владельцев версий игры на Xbox One и Playstation 4.