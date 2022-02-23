Матвиенко: С древнейших времен русское воинство отличалось героизмом

08:12 Автор: Виктория Карташева

С древнейших времен русское воинство отличалось высокими нравственными качествами, самоотверженностью и героизмом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю Дня защитника Отечества, передает пресс-служба палаты регионов.

Сенатор отметила, что День защитника Отечества — это всенародный праздник, давно ставший символом доблести, мужества и беззаветной любви к Отчизне.

«Сегодня мы чествуем военнослужащих и представителей других силовых структур, участников локальных конфликтов, контртеррористических и миротворческих операций, всех, кто отстаивает национальные интересы, надежно обеспечивает безопасность и суверенитет Российского государства, плодотворным трудом способствует его стабильности и процветанию», — подчеркнула Матвиенко.

Когда День защитника Отечества стал официальным и выходным

По ее словам, многовековая история хранит большое количество свидетельств стойкости и отваги в борьбе за свободу Родины. Солдаты и офицеры современной России достойно продолжают традиции старших поколений, заявила парламентарий.

«Уважаемые ветераны, действующие и будущие защитники Отечества! Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, успехов в ратном труде!» — заключила сенатор.

Ранее первый замглавы Комитета Госдумы по культуре, народный артист России, актер Дмитрий Певцов в ходе видео-интервью в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил, что «быть защитником, быть главой семьи, быть тем, кто в своей ладони несет и хранит хрупкие женские и детские сердца — это обязанность мужчин».

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