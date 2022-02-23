Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Матвиенко: С древнейших времен русское воинство отличалось героизмом

Матвиенко: С древнейших времен русское воинство отличалось героизмом

Матвиенко: С древнейших времен русское воинство отличалось героизмом

08:12  Автор: Виктория Карташева



С древнейших времен русское воинство отличалось высокими нравственными качествами, самоотверженностью и героизмом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю Дня защитника Отечества, передает пресс-служба палаты регионов. 

Сенатор отметила, что День защитника Отечества — это всенародный праздник, давно ставший символом доблести, мужества и беззаветной любви к Отчизне. 

«Сегодня мы чествуем военнослужащих и представителей других силовых структур, участников локальных конфликтов, контртеррористических и миротворческих операций, всех, кто отстаивает национальные интересы, надежно обеспечивает безопасность и суверенитет Российского государства, плодотворным трудом способствует его стабильности и процветанию», — подчеркнула Матвиенко.

Когда День защитника Отечества стал официальным и выходным


По ее словам, многовековая история хранит большое количество свидетельств стойкости и отваги в борьбе за свободу Родины. Солдаты и офицеры современной России достойно продолжают традиции старших поколений, заявила парламентарий. 

«Уважаемые ветераны, действующие и будущие защитники Отечества! Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, успехов в ратном труде!» — заключила сенатор.

Ранее первый замглавы Комитета Госдумы по культуре, народный артист России, актер Дмитрий Певцов в ходе видео-интервью в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил, что «быть защитником, быть главой семьи, быть тем, кто в своей ладони несет и хранит хрупкие женские и детские сердца — это обязанность мужчин».



#праздники

Ещё материалы: Валентина Матвиенко, Дмитрий Певцов


91
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Bloomberg: Ежегодный выпуск Call of Duty прервется в следующем году
Bloomberg: Ежегодный выпуск Call of Duty прервется в следующем году
Эта оптическая иллюзия может «проверить» зрение. Сколько чисел вы видите на картинке?
Эта оптическая иллюзия может «проверить» зрение. Сколько чисел вы
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Вера Алентова сменила прическу и помолодела
Вера Алентова сменила прическу и помолодела
Народные приметы на март 2022 года
Народные приметы на март 2022 года
Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания
Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают
Алексей Ягудин поделился редкими фото из ЗАГСа
Алексей Ягудин поделился редкими фото из ЗАГСа
Макс Фадеев не может получить долг от Андрея Губина
Макс Фадеев не может получить долг от Андрея Губина
Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом
Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом
Анонсировано коллекционное издание A Plague Tale: Requiem
Анонсировано коллекционное издание A Plague Tale: Requiem
Новый трейлер ELEX II рассказывает о мире и механиках игры
Новый трейлер ELEX II рассказывает о мире и механиках игры

Топ на сегодня

Евгения Брик всю жизнь боялась заболеть раком, от которого умерла
Евгения Брик всю жизнь боялась заболеть раком, от которого умерла
"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала Maxim с "тремя лучшими мужчинами страны"
"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game Pass
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game
Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль". Среди гостей — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас
Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная
Модная битва. Иван Ургант против Ариана Романовского
Модная битва. Иван Ургант против Ариана Романовского

Еще по теме

Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днём защитника Отечества
Открытки с 23 февраля в День защитника Отечества 2018: наилучшие поздравления мужчинам
День защитника Отечества 23 февраля 2018: анимационные поздравления
Воробьев поздравил граждан Подмосковья с наступающим Днем защитника Отечества