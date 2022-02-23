Меган Фокс провела время с Колсоном Бэйкером и его дочерью

Вадим Карасев

Меган Фокс постепенно сближается с дочерью своего жениха Колсона Бэйкера (Machine Gun Kelly), 12-летней Кейси. Свидетельство тому — совместные фото троицы, сделанные в кофейне 27 Club Coffee в Кливленде. Меган опубликовала их в своем инстаграме.

Если верить снимкам, компания чувствовала себя очень комфортно в обществе друг друга.









Ранее анонимный источник из окружения пары рассказывал изданию People, что актриса и музыкант используют любую возможность, чтобы побыть вместе.

Для них обоих это была любовь с первого взгляда. Они не расстаются ни на секунду и всегда приезжают поддержать друг друга на различных мероприятиях. Все друзья и коллеги Колсона знают, что если он куда-то собирается, в девяти случаях из десяти с ним будет Меган.





Так, 20 февраля Меган вместе с женихом посетила Матч всех звезд НБА в Кливленде, где Бэйкер разогревал публику перед началом игры. Представлявший пару комментатор вызвал у актрисы смех, по ошибке назвав ее женой Бэйкера, хотя пара только в прошлом месяце объявила о помолвке.

Колсон сделал возлюбленной предложение во время путешествия в Пуэрто-Рико. После традиционного ритуала с кольцом музыкант и актриса выпили крови друг друга.

Напомним, что Кейси — единственная дочь Колсона Бэйкера и его бывшей девушки Эммы Кэннон, а у Меган есть трое сыновей от бывшего супруга Брайана Остина Грина. Жизнь последнего тоже не стоит на месте — недавно он объявил, что снова станет отцом.

Ольга Петелина