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Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом

Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом
Похоже, певец Григорий Лепс пустился во все тяжкие после развода. На прошлой неделе в СМИ попал компромат на разведенного Григория Лепса. В Сети появились кадры с вечеринки, на которой 59-летний певец отдыхал в компании молодых красоток. Особое внимание он уделял одной из них — победительнице конкурса красоты «Мисс Львов-2018» Наталье Болюх. Модель охотно подставляла щеку, когда Лепс тянулся её поцеловать. Можно было бы предположить, что это были дружеские объятия, но источники утверждают — Григорий обменивался нежностями со своей новой избранницей. Похоже, певца не смущает тот факт, что он старше модели на 30 (!) лет. Несмотря на шумиху в прессе, Наталья не подтверждает, но и не опровергает слухи о романе с Лепсом. Но, по слухам, девушка строит большие надежды на совместное будущее со звездой шоу-бизнеса.
Григорий Лепс При этом фанатам певца она не очень нравится. Некоторые обвиняют девушку в меркантильности и взывают к её совести. Мол, ей должно быть стыдно, что она охотится за мужчиной с деньгами. «Очень мне «стыдно». Лучше же, конечно, будет, если я напишу, что мужчина моей мечты — это несостоявшийся мужчина», — цитирует Болюх Woman.ru. Кстати, говорят, что Лепс мог нарочно «засветиться» в компании модели, чтобы отвести внимание от слухов о романе с Юлией Барановской. Некоторое время назад в светской тусовке начали говорить о том, что развод Григория с женой Анной Шаплыковой случился из-за ведущей. Сама Юлия отказывается говорить на эту тему с журналистами.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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