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Народные приметы на март 2022 года

Народные приметы на март 2022 года

Март — начало весны, когда природа начинает пробуждаться. Воспользоваться силами природы и привлечь в жизнь удачу помогут ценные народные приметы. Наблюдения наших предков актуальны и по сей день, и с их помощью будет проще найти путь к счастью.


Народная мудрость передается из поколения в поколение, и ценные советы мудрых предков дают возможность справиться с любыми проблемами. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с приметами на первый месяц весны, чтобы не упустить возможность стать счастливыми, узнать о погодных особенностях и вырастить отменный урожай.

1 марта. Первый день весны по традиции встречают, работая. Примета гласит, что тем, кто трудится весь год будет везти.

2 марта. В этот день наблюдают за погодой — она укажет на то, каким будет лето. Снежный день — к плохому урожаю, а дождь — к прибыли. Попасть под первый весенний дождь — к удаче в любви.

3 марта. С утра туман — лето в дождях. Гости на пороге — удача в доме. По примете в этот день из дома старые вещи вынести — к деньгам.

4 марта. Счастье из дома не уйдет, если домочадцев домашней едой побаловать. Ее заговаривают, чтобы благополучие дом не покинуло.


5 марта. По примете в этот день не смотрят в глаза прохожим, чтобы сглаженными не быть. Кто без нужды деньги тратит, тот беды привлечет.

6 марта. Теплый день сегодня — заморозков сильных больше не ждут. Гром слышен — весна будет прохладной и затяжной.

7 марта. Птицы перелетные летят — удача приходит. Снег с дождем — к деньгам и богатому урожаю.

8 марта. По примет в этот день суженых привлекают, на судьбу гадают. Погода солнечная — лето жаркое. Снег метет- осень рано придет.

9 марта. Птиц прикормить — с деньгами весь год ходить. Пасмурный теплый день — к жаркому лету. Метель замела после обеда — заморозки придут.

10 марта. В этот день от болезней избавляются, старый хлам сжигают и заговоры на защиту от бед читают.


11 марта. С утра лужи коркой льда покрылись — лето будет погожим, а осень — урожайной. Перелетные птицы в небе показались — к богатым хлебам.

12 марта. С этого дня деньги привлекают и без работы не сидят. Ясный день — к короткой весне и грозовому лету.

13 марта. По примете в этот день травяные настои пьют, чтобы от хворей избавиться. Ручьи бегут — лето не за горами.

14 марта. Теплый день — долгая теплая осень. По примете 14 марта в долг не дают, чтобы бедность не привлекать.

15 марта. Ягод и грибов много будет, если утро туманное. Снега мало осталось — весна на исходе.

16 марта. В этот день ничего из дома не отдают, чтобы проблем не навлечь и бедность на порог не пускать. Соль рассыпать — к конфликтам с близкими.

17 марта. В этот день с домовыми договариваются, чтобы дом под защитой был. Первая трава взошла — лето будет богатым на урожай.

18 марта. Этот день в хлопотах проводят: кто рассаду заговорит, тот без урожая не останется. Свежего молока попить — год здоровым ходить.

19 марта. Морозный день — заморозки будут и в апреле. Счастье в дом придет, если перелетных птиц увидеть.


20 марта. Птицы сидят, нахохлившись, к перемене погоды. Мороз с утра — к вечеру жара. Денег в долг дать- бедность призвать.

21 марта. По примете в этот день от плохих людей защищаются, соль у порога рассыпают, обереги мастерят и чужим в глаза не глядят.

22 марта. Гром в этот день услышать — к плохому урожаю. Солнце яркое светит — лето будет с частыми грозами, а осень — с урожаем.

23 марта. Под дождь поспасть — к удаче. В этот день суженых привораживают и на судьбу гадают, чтобы правду узнать.

24 марта. По погоде этого дня определяли то, каким будет лето. Слово доброе сказать — счастье привлечь и от финансовых проблем избавиться.

25 марта. Кто в этот день к животным с добром относится, тому и удача улыбнется. Крошками птиц кормят, чтобы от бедности освободиться.

26 марта. Грызуны с поле в дом приходят — паводок большой разольется, сенокос добрым будет. Ульи гудят — меда будет в избытке.

27 марта. Дождь прошел и снег прибил — к деньгам. В лужу провалиться — от бед избавиться и от недоброжелателей скрыться.

28 марта. В доме скрипит — домовой новость передать спешит. Хозяина дома задобрить — к благополучию и достатку.


29 марта. В этот день без работы не сидят и лишнего не говорят. Под грозу попасть — от бедности избавиться.

30 марта. Птица на окно летит — весть хорошую несет. Черная птица у дома — деньги не тратят, чужим не верят, в долг не дают.

31 марта. Распустились цветы — к теплым дням. Первая гроза в марте — к обильному урожаю по осени.

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По материалам: dailyhoro.ru

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