Наталья Бочкарева показала повзрослевшую дочь - именинницу

Звезда сериала «Счастливы вместе», актриса Наталья Бочкарева поделилась фото 14-летней дочери Марии, которая выросла копией знаменитой мамы. Наталья Бочкарева, которая стала невероятно популярной после выхода на экраны сериала «Счастливы вместе», дважды мама. Первый ребенок появился у Бочкаревой в 27 лет — тогда в браке с адвокатом Николаем Борисовым родился сын Иван. А через год на свет появилась дочь Мария. Дети — редкие гости в Instagram актрисы. Чаще всего она публикует кадры из своих актерских будней. Но в честь дня рождения или особенных дат в жизни наследников Наталья Бочкарева делает исключение.Наталья Бочкарева с сыном В ноябре 2021 года Бочкарева размещала совместный кадр с сыном. Поклонники сравнили Ивана с молодым Есениным. А вот опубликованный снимок актрисы с дочкой Машей позволил фанатам сделать вывод, что девушка — копия знаменитой мамы. Мария отмечает день рождения. По этому случаю Бочкарева опубликовала редкое фото с подросшей наследницей.Наталья Бочкарева с дочерью «Моя Маруська сегодня стала совсем взрослой! Ей 14! 🎂🎉И вслед за братом Иваном будет получать паспорт☝🏻Боже, как быстро летит время!🙈 Доченька, расти, твори и будь счастлива!! Я тебя оооочень люблю!!!❤️ Дети- самая большая радость в нашей жизни, это наше продолжение, наше будущее!»— подписала фото актриса. Помимо теплых поздравлений в адрес Марии, поклонники адресовали массу комплиментов внешности именинницы и отметили, что девушка очень похожа на свою знаменитую маму: «Какие красивые мама с дочкой!!!!🔥🔥🔥», «Очень на Вас похожа», «Какая красивая!», «Мама копия красотки», «Дочка красавица!!!», «Как похожи 😍❤💯», «Похожи🔥», «Красотулька!», «Вы кстати очень похожи».