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Наталья Подольская показала пятерых Пресняковых на одном фото

Наталья Подольская показала пятерых Пресняковых на одном фото
Певица Наталья Подольская решила поздравить своих дорогих мужчин с 23 Февраля и опубликовала фото с мужем, его отцом и детьми. Наталья Подольская поздравила своих мужа Владимира Преснякова-младшего, свекра Владимира Преснякова-старшего, сыновей Артемия и Ваню, пасынка Никиту Преснякова с 23 Февраля. В личном блоге артистка обнародовала редкое фото, на котором запечатлены все пятеро мужчин-Пресняковых и написала в их адрес теплые слова.
Владимир Пресняков с отцом и тремя сыновьями «Любимые мои, родные мужчины! С праздником! Вы — опора и плечо, тыл, защита! Моя надежность! Спасибо Петровичу за пример мужчины в нашей семье! Для меня Вова — идеал! А от осинки, как говорится… Поэтому и мальчишки соответствующие. Очень люблю и ценю!» — написала Наталья Подольская. «Какое славное фото! Просто супер! 🔥», «Замечательное фото, Петровичу еще надо правнука подарить и фотка будет еще круче.🔥», «Любимые наши Пресняковы!С праздником вас ,наши любимые❤️❤️❤️!Вы-наша гордость и образцы настоящих Мужчин🔥🔥🔥!Удачи вам всем!!», «Какая семейная теплая фотография!», «Какие они классные👍 мужчины семьи Пресняковых💪», «Очень хорошая и правильная невестка и жена. Удачи вашей семье», - откликнулись поклонники в комментариях. Напомним, Пресняков был дважды женат — на модельере Елене Ленской, с которой у него не было детей, и на нынешней возлюбленной Наталье Подольской, которая подарила ему двоих наследников. Кристина Орбакайте была гражданской женой артиста.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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