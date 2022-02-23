"Никакого шопинга в Милане и тусовок в Сен-Тропе": в сети обсуждают высказывание главы дипломатии ЕС о санкциях против России

Вадим Карасев

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался о введенных странами Запада санкциях против России. Меры были приняты после того, как правительство РФ признало независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Так, Минфин США добавил в санкционный список госкорпорацию "ВЭБ.РФ", оборонный банк "Промсвязьбанк" и их дочерние организации. Что касается физических лиц, под ограничения попали члены семей "ближайших к Путину" элит. Это Денис Бортников (топ-менеджер ВТБ, сын директора ФСБ Александра Бортникова), гендиректор VK Владимир Кириенко (сын Сергея Кириенко, замглавы администрации президента) и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков (сын бывшего директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова).

Были также расширены санкции в отношении российского государственного долга.

Страны Евросоюза, в свою очередь, вводят санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Также в черный список ЕС включены 27 физических и юридических лиц, в том числе организации, финансирующие операции России в Донбассе. Великобритания наложила санкции на пять российских банков и три физических лица (Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов).

Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, алмазов в Антверпене. И это только начало,

— прокомментировал Боррель в твиттере введение этих мер.





Вскоре он удалил публикацию, однако она успела вызвать бурное обсуждение в сети. Одни иронизировали, другие всерьез выражали беспокойство, что пугающее пророчество в меньшей степени коснется элит.

Придется попавшим под санкции покупать бриллианты в Израиле/ЮАР, тусоваться в Тулуме/Дубае и шопиться онлайн, что тут скажешь. Наши элиты довольно изобретательны и живучи,

— написали в "Антиглянце".

А звучит-то реально страшно. Но это же только на Тимченко и Ротенбергов распространяется?

— задался вопросом телеграм-канал "Непринцесса".

Как милиционер у Зощенко: накажу тебя, не дам тебе цветочка. Да накажешь ты <...> середняков. Владельца митбольной условного. А детей Якунина и Нарышкина будешь принимать.<...> И счета ты закроешь условному Игорю Малашенко <...>. А счета Якуниных и Нарышкиных ты <...> не тронешь. Потому что они под ярд. А это выгодно. А в Великобритании у них у всех визы инвесторов. Это те, которые три миллиона долларов стоят. Поэтому ездили и будут ездить. А твои коллеги кланяться будут. Навальный еще когда предлагал всех родственников путинской ОПГ банить. Не забанили,

— высказались в телеграм-канале "Небожена".

Пакет санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР ввели также власти Японии, Канады и Австралии. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о прекращении выдачи виз представителям республик Донбасса и замораживании их капиталов. Канада среди прочего объявила о решении усилить военное присутствие в Европе. На территорию Австралии будет запрещено въезжать восьмерым членам Совета безопасности.

Ольга Петелина