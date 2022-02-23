Новый трейлер ELEX II рассказывает о мире и механиках игры





ELEX II выходит уже на следующей неделе — релиз игры назначен на 1 марта 2022 года. Проект появится на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Разработчики из студии Piranha Bytes уже показывали немало материалов игрового процесса ELEX II, и сегодня они представили очередное видео.

Ниже можно посмотреть ролик ELEX II, в котором показывается игровой мир, способности главного героя, некоторые ключевые для игры персонажи, разное оружие и многое другое. Напомним, что в игре предстоит защищать планету от скиандов. Разработчики говорят, что игрокам не обязательно знать сюжет первой игры серии, чтобы разобраться в ELEX II.

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Ранее было объявлено, что игра ELEX II получит полную русскую локализацию. Напомним, что разработчики не планируют выпускать для ELEX II дополнения в виде платных DLC, отмечая, что игроки должны сразу получить весь контент, запланированный создателями игры.