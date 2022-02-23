Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания

Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания


Февраль-март интересные месяцы для новых релизов в этом году, и Shadow Warrior 3 является одним из проектов, который выходит в это время. Релиз игры назначен на 1 марта 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах, а на днях было объявлено, что проект «ушел на золото», и теперь его переносов точно не будет.

Разработчики Shadow Warrior 3 знакомят игроков с проектом, демонстрируя все больше геймплея. Опубликован очередной ролик, в котором показывается прохождение задания «Драконье гнездо». В нем можно видеть новые игровые механики (вроде крюка-кошки и добиваний), множество разного оружия и очень динамичный геймплей.


Watch this video on YouTube

Отметим еще одну интересную деталь, связанную с игрой Shadow Warrior 3. Было объявлено, что шутер выйдет в день релиза в сервисе Playstation Now, что является весьма необычным решением. Малое количество действительно крупных проектов добирается до игрового сервиса Sony в день выхода.

Напомним, что предварительные заказы Shadow Warrior 3 уже стартовали в Microsoft Store, за покупку игры до релиза подарят две прошлые части Shadow Warrior.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Вера Алентова сменила прическу и помолодела
Вера Алентова сменила прическу и помолодела
Народные приметы на март 2022 года
Народные приметы на март 2022 года
Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания
Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают
Алексей Ягудин поделился редкими фото из ЗАГСа
Алексей Ягудин поделился редкими фото из ЗАГСа
Макс Фадеев не может получить долг от Андрея Губина
Макс Фадеев не может получить долг от Андрея Губина
Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом
Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом
Анонсировано коллекционное издание A Plague Tale: Requiem
Анонсировано коллекционное издание A Plague Tale: Requiem
Новый трейлер ELEX II рассказывает о мире и механиках игры
Новый трейлер ELEX II рассказывает о мире и механиках игры
Стрижка ногтей по лунному календарю в март 2022 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в март 2022 года
Виктория Боня похвасталась часами за три миллиона
Виктория Боня похвасталась часами за три миллиона

Топ на сегодня

Евгения Брик всю жизнь боялась заболеть раком, от которого умерла
Евгения Брик всю жизнь боялась заболеть раком, от которого умерла
Объявлено точное время, когда Elden Ring станет доступна игрокам
Объявлено точное время, когда Elden Ring станет доступна игрокам
Филипп Киркоров закатил скандал на съемках шоу «Маска»
Филипп Киркоров закатил скандал на съемках шоу «Маска»
Марина Зудина огорчена оценками зала в шоу «Танцы со звездами»
Марина Зудина огорчена оценками зала в шоу «Танцы со звездами»
"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала Maxim с "тремя лучшими мужчинами страны"
"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала

Еще по теме

Разработчики Shadow Warrior 3 показали новый трейлер с геймплеем
Shadow Warrior 3 ушла «на золото», игру больше не перенесут
Представлен новый трейлер Shadow Warrior 3 с датой релиза игры
Раскрыта дата релиза Shadow Warrior 3, за предзаказ подарят две игры