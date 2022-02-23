Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания





Февраль-март интересные месяцы для новых релизов в этом году, и Shadow Warrior 3 является одним из проектов, который выходит в это время. Релиз игры назначен на 1 марта 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах, а на днях было объявлено, что проект «ушел на золото», и теперь его переносов точно не будет.

Разработчики Shadow Warrior 3 знакомят игроков с проектом, демонстрируя все больше геймплея. Опубликован очередной ролик, в котором показывается прохождение задания «Драконье гнездо». В нем можно видеть новые игровые механики (вроде крюка-кошки и добиваний), множество разного оружия и очень динамичный геймплей.

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Отметим еще одну интересную деталь, связанную с игрой Shadow Warrior 3. Было объявлено, что шутер выйдет в день релиза в сервисе Playstation Now, что является весьма необычным решением. Малое количество действительно крупных проектов добирается до игрового сервиса Sony в день выхода.

Напомним, что предварительные заказы Shadow Warrior 3 уже стартовали в Microsoft Store, за покупку игры до релиза подарят две прошлые части Shadow Warrior.