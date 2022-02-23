Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Обновление 29 для State of Decay 2 доступно: графические обновления, FOV и прочее

Обновление 29 для State of Decay 2 доступно: графические обновления, FOV и прочее


Студия Undead Labs выпустила обновление 29 для игры State of Decay 2. Это обновление было анонсировано пару недель, и оно, в первую очередь, предлагает графическую переработку трех оригинальных карт проекта. Напомним, что помогала в графической переработке студия Valkyrie Entertainment (которая сейчас принадлежит Sony). Ниже можно видеть пример того, как обновили с графической точки зрения карты.



Но графическое обновление — не единственное, что ждет игроков. Появилась долгожданная возможность менять FOV (угол обзора). Его можно изменить от 40 до 100 градусов, по умолчанию установлено значение в 70 градусов. Помимо этого, тяжелым оружием (вроде кувалды) в игре теперь можно рушить заборы, окна, дорожные знаки и некоторые опоры.


Watch this video on YouTube

Есть и множество других менее значительных изменений, которые можно посмотреть в полном описании к обновлению — в Steam.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Масштабное обновление Assetto Corsa Competizione до Xbox Series X | S уже доступно
Масштабное обновление Assetto Corsa Competizione до Xbox Series X | S
Обновление 29 для State of Decay 2 доступно: графические обновления, FOV и прочее
Обновление 29 для State of Decay 2 доступно: графические обновления,
Лунный день сегодня 23 февраля 2022 года
Лунный день сегодня 23 февраля 2022 года
РКК начал сбор средств #МЫВМЕСТЕ для переселенцев из ДНР и ЛНР
РКК начал сбор средств #МЫВМЕСТЕ для переселенцев из ДНР и ЛНР
Анна Цуканова-Котт заинтриговала снимками в свадебном платье
Анна Цуканова-Котт заинтриговала снимками в свадебном платье
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной
Мужчина понял, что в его доме таятся секреты, когда его кот начал себя странно вести и был прав
Мужчина понял, что в его доме таятся секреты, когда его кот начал
Bethesda отказывается от своего лаунчера и переносит все игры в Steam
Bethesda отказывается от своего лаунчера и переносит все игры в Steam
Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox
Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox
Разработчики Fall Guys «завершают разработку» версии для Xbox
Разработчики Fall Guys «завершают разработку» версии для Xbox
Пользователи сети рассказывают о своих именах, не называя их. И отгадать, как кого зовут, не составляет труда!
Пользователи сети рассказывают о своих именах, не называя их. И
Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля
Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля

Топ на сегодня

Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Коммерческие и настольные принтеры этикеток
Как правильно выбрать сантехнику для ванной комнаты
Как правильно выбрать сантехнику для ванной комнаты
Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Татьяна Тарасова показала, какой улыбчивой красоткой была в молодости
Татьяна Тарасова показала, какой улыбчивой красоткой была в молодости
Видеотестеры для камер видеонаблюдения и их особенности
Видеотестеры для камер видеонаблюдения и их особенности

Еще по теме

State of Decay 2 получает обновление Merry and Bright
Новая студия Sony Valkyrie Entertainment помогла сделать State of Decay 2 красивее
Обновление Cyberpunk 2077 до Xbox Series X | S доступно: список изменений
Undead Labs расширяет штат сотрудников для работы над State of Decay 3