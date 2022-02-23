Обновление 29 для State of Decay 2 доступно: графические обновления, FOV и прочее





Студия Undead Labs выпустила обновление 29 для игры State of Decay 2. Это обновление было анонсировано пару недель, и оно, в первую очередь, предлагает графическую переработку трех оригинальных карт проекта. Напомним, что помогала в графической переработке студия Valkyrie Entertainment (которая сейчас принадлежит Sony). Ниже можно видеть пример того, как обновили с графической точки зрения карты.

Но графическое обновление — не единственное, что ждет игроков. Появилась долгожданная возможность менять FOV (угол обзора). Его можно изменить от 40 до 100 градусов, по умолчанию установлено значение в 70 градусов. Помимо этого, тяжелым оружием (вроде кувалды) в игре теперь можно рушить заборы, окна, дорожные знаки и некоторые опоры.

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Есть и множество других менее значительных изменений, которые можно посмотреть в полном описании к обновлению — в Steam.