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Ольга Бузова высказалась о магии чисел

Ольга Бузова высказалась о магии чисел
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о магическом числе 20,02,2022. Певица и телеведущая вдохновилась магией чисел. 36-летняя Ольга Бузова заявила, что события сегодняшнего дня будут иметь серьезные последствия в будущем. Исполнительница хита «Мало половин» находится в ЮАР на съемках проекта «Звезды в Африке». Ольга вышла на связь с поклонниками в перерывах между работой. Бывшая ведущая «Дома-2» заявила о магическом сочетании чисел в сегодняшней дате. Бузова не скрывает, что верит в гороскоп, поэтому дала несколько советов о том, какие ошибки нельзя совершать сегодня. Интернет-звезда предупредила, что наше поведение в эти сутки будет иметь очень серьезные последствия.
Ольга Бузова «Сегодня очень мощная дата. Это второй лунный день, такая дата выпадает очень редко. Сегодня нужно думать только о хорошем, о себе, о каких-то благих поступках. Только благие намерения. Весь негатив, что вы будете сегодня испытывать, и все плохие мысли, которые будут вас посещать сегодня, – всё вернется вам бумерангом, поэтому живите по чести, по совести. Постарайтесь сосредоточиться на себе и на своих целях», — призвала Ольга. Бывшая артистка МХАТа имени М. Горького рассказала и о том, что можно делать в этот день. Бузова посоветовала загадывать желания. «Я не могу упустить возможность сегодня в 22:22 загадать желание. Давайте верить в чудеса, верить в эту силу природы. Она действительно существует. В Африке я это чувствую каждый день», — добавила телезвезда.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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