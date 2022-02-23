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От $15 млн до $22 млн получит Бобби Котик на сделке с Microsoft, в зависимости от результатов

От $15 млн до $22 млн получит Бобби Котик на сделке с Microsoft, в зависимости от результатов


Бобби Котик — неоднозначная фигура в Activision Blizzard, которая в прошлом году подверглась серьезному давлению со стороны журналистов, сотрудников и игроков. Сейчас регулирующие органы пристально изучают дело Бобби Котика, и детали этого дела, в том числе, отражены в документах Microsoft по покупке Activision Blizzard.

Портал axios, изучив опубликованные материалы по покупке Activision Blizzard, рассказал интересную деталь, которая касается выплат Бобби Котику при сделке. Согласно сделке, Microsoft и Activision предполагают, что Котик может получить акции на сумму до $22 млн в июле или позже, если правление Activision увидит улучшение корпоративной культуры. Под улучшением корпоративной культуры понимается, помимо прочего, фактор: «реализации плана нулевой терпимости к домогательствам и увеличение найма женщин и небинарных людей».

В тех же документах указывается, что при увольнении Бобби Котика из Activision Blizzard без причины, он получит $15 млн в виде «золотого парашюта». Однако, там же сказано, что совет директоров может продлить контракт Котика на 12 месяцев после истечения его текущего срока действия в марте 2023 года.

Напомним, после возникшего скандала Бобби Котик отказался от премий и сократил себе зарплату в Activision Blizzard, заявив, что такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока совет директоров не увидит улучшения в компании. Как ранее стало известно, Фил Спенсер связался для переговоров о покупке Activision Blizzard с Бобби Котиком через пару дней после возникшего скандала.

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По материалам: newxboxone

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