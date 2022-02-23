По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают

Как сообщает пресса, ведущий Андрей Малахов из-за плохого самочувствия уходит, а его шоу закрывают. В прессу попали тревожные слухи о закрытии шоу «Прямой эфир» на канале Россия-1, ведущим которого является Андрей Малахов. Вот уже некоторое время в светских кругах говорят о том, что звезда телешоу тяжело болен. Писали, что Малахов скрывает от публики серьезный недуг, на фоне лечения которого он потерял часть волос и сильно поправился. Сегодня в СМИ попала информация о том, что шоу Малахова сняли с эфира. Сообщалось, что ведущий якобы отказался от работы из-за ухудшения состояния. Однако эти слухи, к счастью, не подтвердились. Рустам Солнцев заявил, что новости об уходе Андрея — это фейк. Он добавил, что шоу «Прямой эфир» собираются заменить на другой проект. Вести его снова будет Малахов. Сохранится и время выхода в эфир — так что ни о каком увольнении «умирающего» ведущего речи не идет.Андрей Малахов «Все врут! Студия будет новой, как и название, но Андрей — прежний», — сказал Рустам, цитирует Teleprogramma.pro.. Сам Малахов пока что воздерживается от комментариев, однако в пресс-службе канала уже подтвердили новость об изменениях в эфирной сетке. «28 февраля в 17:30 на телеканале «Россия 1» – премьера шоу «Малахов», — говорится в анонсе. Что касается слухов о болезни, то Малахов не признается, действительно ли он болен. Он ведет активную светскую жизнь, но избегает вопросов журналистов о состоянии своего здоровья. Своё 50-летие ведущий, напомним, отметил в Германии, где остановился в отеле с большим медицинским центром.