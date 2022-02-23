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Представлен релизный трейлер GRID Legends, игра уже доступна в Game Pass Ultimate

Представлен релизный трейлер GRID Legends, игра уже доступна в Game Pass Ultimate


Сегодня издательство Electronic Arts представило релизный трейлер проекта GRID Legends, который разрабатывается Codemasters. Игра официально выходит 25 февраля, но она уже доступна в рамках пробной 10-часовой версии в EA Play и Game Pass Ultimate.

Ниже можно посмотреть релизный трейлер GRID Legends. Напомним, сама игра предлагает более 120 автомобилей (как реально существующих, так и выдуманных), крупную сюжетную кампанию (с тремя главными героями), множество игровых режимов — одиночных и многопользовательских. Трассы в GRID Legends разбросаны по всему миру, есть даже трасса в Москве.


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В полноценную версию GRID Legends, которая выходит 25 февраля, можно будет перенести весь прогресс из пробной версии.

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По материалам: newxboxone

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