Прошлогодний трейлер Starfield записывали прямиком с игры на PC





У Starfield уже есть дата релиза, но все еще не демонстрировался геймплей проекта. Летом прошлого года, с анонсом даты выхода игры, разработчики показали небольшой тизер-трейлер (его можно посмотреть ниже). Сейчас же стала известна интересная деталь об этом видео.

Художник по свету Кит Белтрамини на своей странице ArtStation рассказал, что это видео было записано не с Xbox, а с PC. Он заявил следующее, отвечая на вопрос одного из пользователей:

Кадры захвачены с наших стандартных рабочих станций с картами RTX 2080 Super. Здесь не происходит предварительный рендеринг, он захвачен из самой игры. Так что на Xbox [Series] X будет то же самое. Может быть, даже лучше в этом отношении.

Отметим, что Кит Белтрамини данный комментарий удалил через некоторое время, но его успели сохранить и разместить на Resetera игроки.

Релиз Starfield запланирован на Xbox Series X | S и PC на 11 ноября 2022 года.

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