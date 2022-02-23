Путин отметил, что не объявлял об отправке войск в Донбасс «прямо сейчас»

00:48 Автор: Жанна Звягина

Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами отметил, что не говорил, что российская армия пойдет в Донбасс «прямо сейчас».

Глава государства объяснил, что предсказывать конкретную канву возможных действий невозможно, поскольку это зависит от ситуации, которая складывается на месте.

Ранее Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО, а Запад — перестать «накачивать» киевские власти современными видами вооружения.

Накануне президент подписал указы о признании суверенитета и независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о сотрудничестве с республиками. Он также поручил Минобороны своими силами обеспечить поддержание мира в регионе.

22 февраля Совет Федерации поступило обращение главы государства об использовании вооруженных сил за пределами территории России. Верхняя палата парламента дала такое разрешение.

«Почему русские не сдаются»

Неделей ранее Владимир Путин также заявил, что политика России в сфере безопасности будет определяться в зависимости от реальной обстановки на местах. «Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас», — сказал он.

#Донбасс #война #Украина

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