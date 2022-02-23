Ремастер Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выйдет на приставках Xbox уже скоро





В мае прошлого года на приставках Xbox и других платформах состоялся релиз ремастера Baldur’s Gate: Dark Alliance. Сегодня разработчики объявили, что вторая часть тоже готовится к выходу. Когда именно выйдет Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 — не сообщается, но разработчики говорят, что это произойдет «скорее, чем вы можете подумать». Кроме того, в ответе в Twitter на вопросы игроков, разработчики Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 заявили, что скоро студия объявит даты, «которые, надеемся, сделают всех очень счастливыми!».



Напомним, оригинальная игра Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выходила в 2004 году на Xbox и Playstation 2. Ремастер же Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 доберется и до PC.

Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 — прямое продолжение первой части. Это игра в жанре Hack and slash, которая была хорошо воспринята игроками — ее оценки на Metacritic на уровне около 80 баллов из 100.

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