Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ремастер Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выйдет на приставках Xbox уже скоро

Ремастер Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выйдет на приставках Xbox уже скоро


В мае прошлого года на приставках Xbox и других платформах состоялся релиз ремастера Baldur’s Gate: Dark Alliance. Сегодня разработчики объявили, что вторая часть тоже готовится к выходу. Когда именно выйдет Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 — не сообщается, но разработчики говорят, что это произойдет «скорее, чем вы можете подумать». Кроме того, в ответе в Twitter на вопросы игроков, разработчики Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 заявили, что скоро студия объявит даты, «которые, надеемся, сделают всех очень счастливыми!».


Напомним, оригинальная игра Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выходила в 2004 году на Xbox и Playstation 2. Ремастер же Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 доберется и до PC.

Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 — прямое продолжение первой части. Это игра в жанре Hack and slash, которая была хорошо воспринята игроками — ее оценки на Metacritic на уровне около 80 баллов из 100.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Ремастер Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выйдет на приставках Xbox уже скоро
Ремастер Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выйдет на приставках Xbox уже
Аарон Гринберг рассказал, что не поверил в геймплей Hellblade 2
Аарон Гринберг рассказал, что не поверил в геймплей Hellblade 2
США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России
США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в
5 шелковых платков для весенних образов
5 шелковых платков для весенних образов
Наталья Подольская показала пятерых Пресняковых на одном фото
Наталья Подольская показала пятерых Пресняковых на одном фото
Жена Игоря Николаева поделилась своей болью
Жена Игоря Николаева поделилась своей болью
15 фотографий, которые как нельзя лучше показывают, что такое обычный день в России
15 фотографий, которые как нельзя лучше показывают, что такое обычный
Поздравляем дорогих защитников, пап и мужчин с 23 февраля! Ура!
Поздравляем дорогих защитников, пап и мужчин с 23 февраля! Ура!
Инстаграм удалил голое поздравление Самбурской с 23 февраля за "домогательства к взрослым"
Инстаграм удалил голое поздравление Самбурской с 23 февраля за
Девушка рассказала, как поймать парня на измене с помощью зеркала в машине и это работает
Девушка рассказала, как поймать парня на измене с помощью зеркала в
The Coalition работает над «несколькими» необъявленными проектами
The Coalition работает над «несколькими» необъявленными проектами
Прошлогодний трейлер Starfield записывали прямиком с игры на PC
Прошлогодний трейлер Starfield записывали прямиком с игры на PC

Топ на сегодня

Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная роль". Среди гостей — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас
Dress code. В Мадриде состоялась премьера фильма "Главная
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game Pass
Аналитики: Activision Blizzard может извлечь выгоду из подписки Game
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной
РКК начал сбор средств #МЫВМЕСТЕ для переселенцев из ДНР и ЛНР
РКК начал сбор средств #МЫВМЕСТЕ для переселенцев из ДНР и ЛНР
Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox
Инсайдер считает маловероятным выход Final Fantasy VII Remake на Xbox

Еще по теме

Сравнение анимаций в Elden Ring и Dark Souls 3 показали на видео
The Long Dark обновят до Xbox Series X | S и разделят на две игры
«Bloodborne на минималках» — Skautfold: Shrouded in Sanity выйдет на Xbox
Бесплатно на Xbox можно получить игру Dark Void по Games With Gold