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США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России

США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России

Власти США предложили предоставлять вид на жительство информаторам, которые дают сведения об использовании допинга в России. С такой инициативой выступил представитель Демократической партии Стив Коэн, внесший законопроект в Конгресс страны, говорится на странице USADA в Twitter.

"Мы обязаны быть на стороне смелых людей, готовых рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры", - прокомментировал предложение конгрессмена глава организации Трэвис Тайгарт.


В 2016 году бывший директор "Антидопингового центра" Григорий Родченков дал показания о существовании в РФ государственной программы поддержки допинга. В 2019 году в Конгрессе США представили закон, предусматривающий уголовную ответственность за "организацию тайного применения допинга на международном уровне". Этот закон получил название "Закон Родченкова". Согласно ему, Штаты смогут преследовать любого человека, не обязательно являющимся их гражданином, за участие в допинговом сговоре. Условия распространяются на соревнования, проводимые по правилам WADA, и в которых участвуют американские спортсмены. За нарушение может грозить лишение свободы до 10 лет, а также штраф до миллиона долларов.

Ранее Ruposters писал, что политолог Александр Асафов рассказал о политических обстоятельствах допинговых скандалов.

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По материалам: uposters.ru

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