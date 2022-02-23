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Стрижка ногтей по лунному календарю в март 2022 года

Стрижка ногтей по лунному календарю в март 2022 года

В первом месяце весны хочется выглядеть особенно привлекательно. Своевременные рекомендации лунного календаря помогут выбрать идеальное время для преображения внешности и маникюра, благодаря которому получится быть неотразимыми в любом образе.


Стрижка ногтей — это отличный способ преобразиться и оставить проблемы за спиной. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать позитивные по энергетике дни, когда подравнивание ногтей поможет привлечь позитивные перемены и не стать заложниками мыслей, ведущих к депрессии и неуверенности.

1 марта: Луна убывает в созвездии Водолея, и этот вторник не подходит для стрижки ногтей из-за большой вероятности навлечь на себя проблемы. Ухаживающие процедуры помогут сохранить ноготки крепкими и избавиться от ломкости.

2, 3 марта: Новолуние в Рыбах 2 марта не подходит для манипуляции с ноготками из-за вероятности ослабить биополе. Стрижка ногтевых пластин 3 числа избавит от сомнений и поможет мобилизовать силы для активных действий.

4, 5 марта: растущая Луна перемещается в созвездие Овна. В эти дни стрижка ноготков поможет поверить в свои силы и отстоять личную точку зрения. Новый маникюр холодных оттенков прибавит энтузиазма и не даст пойти на поводу манипуляторов.

6, 7 и 8 марта: под влиянием союза растущей Луны в Тельце стрижка ногтей поможет избавиться от сомнений. Астрологи рекомендуют стричь ногти в утренние часы, чтобы привлечь удачу и финансовое благополучие.


9, 10 марта: рост Луны в Близнецах — не самое лучшее время для маникюра. Стричь ногти 9 марта — к неурядицам в личной жизни. 10 числа подравнять ногтевые пластины стоит тем, кто готов к серьезным переменам.

11, 12 и 13 марта: не портить себе настроения и исключить депрессию во время пребывания растущей Луны в Раке получится, если отказаться от стрижки ноготков. Это время подходит для ухода и укрепления ногтевых пластин с помощью отваров трав.

14, 15 марта: энергетика растущей Луны во Льве дарит позитивные эмоции, поэтому стрижка ногтей будет уместной. Благодаря такой процедуре удастся избавиться от сомнений и сдерживающих факторов.

16, 17 и 18 марта: Луна переходит в созвездие Девы. Энергетика этого союза нейтральна, поэтому манипуляции с ноготками не доставят дискомфорта. Короткие ноготки избавят от предрассудков и помогут отстоять свою точку зрения.

19, 20 марта: убывающая Луна в Весах — не лучшее время для маникюра. В эти дни есть риск занести инфекцию, поэтому астрологи рекомендуют ограничиться массажем рук, чтобы предотвратить недомогания.

21, 22 марта: энергетика Луны в Скорпионе неоднозначна, поэтому стрижка ногтей может привести к непредвиденным результатам. Тем, кто готов к переменам в жизни, стоит укоротить ногтевые пластины.


23, 24 марта: Луна переходит в созвездие Стрельца. Стрижка ногтей в эти дни поможет раскрыть спящие таланты и обрести уверенность. Подстригать ноготки лучше всего с утра, чтобы сохранить позитивный настрой и дать отпор обидчикам.

25, 26 марта: Луна в союзе с созвездием Козерога — отличное время для преображения. Новый имидж и форма ногтей избавят от сомнений и помогут привлечь в жизнь позитивные перемены. Маникюр стоит доверить профессионалу, чтобы исключить проблемы с врастающими ногтями.

27, 28 марта: Луна в Водолее — не лучшее время для манипуляций с ноготками. Эти дни стоит посвятить отдыху и укреплению биополя, чтобы исключить недомогания и уберечься от негатива из вне.

29, 30 и 31 марта: Луна переходит в Знак Рыб. Эти дни не подходят для стрижки ногтей из-за возможности стать заложниками грустных мыслей. Исключить депрессию и не попасть во власть манипуляторов помогут 12 законов Вселенной.

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По материалам: dailyhoro.ru

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