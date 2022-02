The Coalition работает над «несколькими» необъявленными проектами





Студия The Coalition, которая известна по франшизе Gears of War, сейчас трудится не только над Gears 6. Об этом давно ходили слухи, и инсайдеры говорят, что некий небольшой проект студия планирует выпустить в 2023 году, а Gears 6 выйдет только в 2024-2025 годах. Но теперь подтверждено официально, что в разработке у The Coalition несколько игр.

Руководитель маркетинга Xbox Аарон Гринберг в рамках общения с игрокам в Колумбии сообщил, что The Coalition «являются мастерами Unreal Engine, они помогли Epic Games сделать демо-версию Матрицы, а в настоящее время команда работает над несколькими необъявленными проектами».

Естественно, подробностями новых проектов The Coalition Аарон Гринберг не поделился. Напомним, что The Coalition активно изучает Unreal Engine 5 и время от времени демонстрирует различные демо, созданные на базе нового движка. Можно не сомневаться, что новые проекты студии, про которые идет речь, будут созданы именно на Unreal Engine 5.