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The Coalition работает над «несколькими» необъявленными проектами

The Coalition работает над «несколькими» необъявленными проектами


Студия The Coalition, которая известна по франшизе Gears of War, сейчас трудится не только над Gears 6. Об этом давно ходили слухи, и инсайдеры говорят, что некий небольшой проект студия планирует выпустить в 2023 году, а Gears 6 выйдет только в 2024-2025 годах. Но теперь подтверждено официально, что в разработке у The Coalition несколько игр.

Руководитель маркетинга Xbox Аарон Гринберг в рамках общения с игрокам в Колумбии сообщил, что The Coalition «являются мастерами Unreal Engine, они помогли Epic Games сделать демо-версию Матрицы, а в настоящее время команда работает над несколькими необъявленными проектами».

Естественно, подробностями новых проектов The Coalition Аарон Гринберг не поделился. Напомним, что The Coalition активно изучает Unreal Engine 5 и время от времени демонстрирует различные демо, созданные на базе нового движка. Можно не сомневаться, что новые проекты студии, про которые идет речь, будут созданы именно на Unreal Engine 5.

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По материалам: newxboxone

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